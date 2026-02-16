Carnaval de Badajoz 2026
La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
El grupo de Talavera la Real atesora en su palmarés cinco primeros premios
Mirian Rubia /Ascensión Martínez Romasanta
Ya se conoce la decisión de del Gran Desfile del Carnaval de Badajoz de 2026. La comparsa de Talavera la Real Los Lingotes se alza con el primer premio y ya van cinco en su palmarés. En 2026 ha conseguido el primer puesto gracias a su colorido homenaje a los carnavales latinos más importantes del mundo: Brasil, Barranquilla, Cuba con un disfraz creado con infinidad de lentejuelas y pedrería.
Con una trayectoria marcada por la música, el baile y la puesta en escena, Los Lingotes, con 230 componentes, se ha consolidado como una de las comparsas más representativas del Carnaval en la provincia de Badajoz. El gorro de grandes dimensiones da vistosidad al traje, que han lucido al ritmo de salsa, merengue y son cubano.
El segundo premio es para Las Monjas, el tercero para Moracantana, el cuarto para Caribe y, el quinto, a La Bullanguera.
Además se conceden accésits:
- Cambalada
- El Vaivén
- Tukanes
- La Pava and Company
- Dekebais
- Caretos Salvavidas
- Usuka Imbali
- Los Pirulfos
- Makumba
- Los Colegas
- Meraki
- Vendaval
- Wailuku
- Marabunta
- La Kochera
- Balumba
- Anuva
- Sisili-no
- Lancelot
- Achiweiba
En cuanto a los estandartes. Los primeros premios para estandartes móviles han sido, el primero, de Umsuka Imbali, el segundo para Cambalada, el tercero para Meraki, el cuarto para Caretos Salvavidas y el quinto a Los Pirulfos.
El estandarte fijo:
- Las Almendras
- Guasanga
- Cambalada
- Caretos Salvavidas
- Vendaval
En cuanto a los artefactos:
1: El Arte-facto. 2. Pues anda que tú. 3. Trimoto, No me toques los elgos. 4. Los curabachas. 5. El gallinero. 6. Los ociosos bien curiosos. 7. Hoja de Ruta, los guardianes del bosque. 8. Aprisa y Corriendo.
