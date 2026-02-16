La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz

Ya se conoce la decisión de del Gran Desfile del Carnaval de Badajoz de 2026. La comparsa de Talavera la Real Los Lingotes se alza con el primer premio y ya van cinco en su palmarés. En 2026 ha conseguido el primer puesto gracias a su colorido homenaje a los carnavales latinos más importantes del mundo: Brasil, Barranquilla, Cuba con un disfraz creado con infinidad de lentejuelas y pedrería.

Con una trayectoria marcada por la música, el baile y la puesta en escena, Los Lingotes, con 230 componentes, se ha consolidado como una de las comparsas más representativas del Carnaval en la provincia de Badajoz. El gorro de grandes dimensiones da vistosidad al traje, que han lucido al ritmo de salsa, merengue y son cubano.

El segundo premio es para Las Monjas, el tercero para Moracantana, el cuarto para Caribe y, el quinto, a La Bullanguera.

Las Monjas. / Josemi Parra Sevillano

Moracantana. / JOTA GRANADO

Caribe. / Jota Granado

Bullanguera. / Josemi Parra Sevillano

Además se conceden accésits:

Cambalada El Vaivén Tukanes La Pava and Company Dekebais Caretos Salvavidas Usuka Imbali Los Pirulfos Makumba Los Colegas Meraki Vendaval Wailuku Marabunta La Kochera Balumba Anuva Sisili-no Lancelot Achiweiba

En cuanto a los estandartes. Los primeros premios para estandartes móviles han sido, el primero, de Umsuka Imbali, el segundo para Cambalada, el tercero para Meraki, el cuarto para Caretos Salvavidas y el quinto a Los Pirulfos.

El estandarte fijo:

Las Almendras Guasanga Cambalada Caretos Salvavidas Vendaval

En cuanto a los artefactos:

1: El Arte-facto. 2. Pues anda que tú. 3. Trimoto, No me toques los elgos. 4. Los curabachas. 5. El gallinero. 6. Los ociosos bien curiosos. 7. Hoja de Ruta, los guardianes del bosque. 8. Aprisa y Corriendo.