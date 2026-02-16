Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Badajoz 2026

La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz

El grupo de Talavera la Real atesora en su palmarés cinco primeros premios

Así ha desfilado Los Lingotes este domingo por las calles de Badajoz.

Así ha desfilado Los Lingotes este domingo por las calles de Badajoz. / JOTA GRANADO

Mirian Rubia /Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Ya se conoce la decisión de del Gran Desfile del Carnaval de Badajoz de 2026. La comparsa de Talavera la Real Los Lingotes se alza con el primer premio y ya van cinco en su palmarés. En 2026 ha conseguido el primer puesto gracias a su colorido homenaje a los carnavales latinos más importantes del mundo: Brasil, Barranquilla, Cuba con un disfraz creado con infinidad de lentejuelas y pedrería.

Con una trayectoria marcada por la música, el baile y la puesta en escena, Los Lingotes, con 230 componentes, se ha consolidado como una de las comparsas más representativas del Carnaval en la provincia de Badajoz. El gorro de grandes dimensiones da vistosidad al traje, que han lucido al ritmo de salsa, merengue y son cubano.

El segundo premio es para Las Monjas, el tercero para Moracantana, el cuarto para Caribe y, el quinto, a La Bullanguera.

Las Monjas.

Las Monjas. / Josemi Parra Sevillano

Moracantana.

Moracantana. / JOTA GRANADO

Caribe.

Caribe. / Jota Granado

Bullanguera.

Bullanguera. / Josemi Parra Sevillano

Además se conceden accésits:

  1. Cambalada
  2. El Vaivén
  3. Tukanes
  4. La Pava and Company
  5. Dekebais
  6. Caretos Salvavidas
  7. Usuka Imbali
  8. Los Pirulfos
  9. Makumba
  10. Los Colegas
  11. Meraki
  12. Vendaval
  13. Wailuku
  14. Marabunta
  15. La Kochera
  16. Balumba
  17. Anuva
  18. Sisili-no
  19. Lancelot
  20. Achiweiba

En cuanto a los estandartes. Los primeros premios para estandartes móviles han sido, el primero, de Umsuka Imbali, el segundo para Cambalada, el tercero para Meraki, el cuarto para Caretos Salvavidas y el quinto a Los Pirulfos.

El estandarte fijo:

  1. Las Almendras
  2. Guasanga
  3. Cambalada
  4. Caretos Salvavidas
  5. Vendaval

En cuanto a los artefactos:

1: El Arte-facto. 2. Pues anda que tú. 3. Trimoto, No me toques los elgos. 4. Los curabachas. 5. El gallinero. 6. Los ociosos bien curiosos. 7. Hoja de Ruta, los guardianes del bosque. 8. Aprisa y Corriendo.

Arte-facto.

Arte-facto. / Josemi Parra Sevillano

