Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
El grupo de Talavera la Real atesora en su palmarés cinco primeros premios
¿Cuánta basura se genera un sábado de Carnaval en las calles de Badajoz?
El concejal de Limpieza publica el dato en sus redes
Domingo intenso en el Carnaval de Badajoz: Cruz Roja atiende 164 incidencias, la mayoría en el Gran Desfile
Las intervenciones más relevantes fueron un incendio registrado a las 14.00 horas y un accidente de tráfico con un herido leve
Las comparsas lucen sus trajes este lunes como maniquíes vivientes en El Corte Inglés de Badajoz
Se podrán ver de cerca los disfraces de este año portados por un miembro de cada agrupación
El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
El ave formaba parte del espéctaculo de la comparsa El Vaivén e iba sujeta por su dueño, que en ningún momento la ha dejado en libertad
"Es imprescindible medir ya el valor social de los medicamentos"
