Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Así ha desfilado Los Lingotes este domingo por las calles de Badajoz.

Así ha desfilado Los Lingotes este domingo por las calles de Badajoz. / JOTA GRANADO

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz

El grupo de Talavera la Real atesora en su palmarés cinco primeros premios

¿Cuánta basura se genera un sábado de Carnaval en las calles de Badajoz?

El concejal de Limpieza publica el dato en sus redes

Domingo intenso en el Carnaval de Badajoz: Cruz Roja atiende 164 incidencias, la mayoría en el Gran Desfile

Las intervenciones más relevantes fueron un incendio registrado a las 14.00 horas y un accidente de tráfico con un herido leve

Las comparsas lucen sus trajes este lunes como maniquíes vivientes en El Corte Inglés de Badajoz

Se podrán ver de cerca los disfraces de este año portados por un miembro de cada agrupación

El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz

El ave formaba parte del espéctaculo de la comparsa El Vaivén e iba sujeta por su dueño, que en ningún momento la ha dejado en libertad

