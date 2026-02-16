Pregón infantil del Carnaval de Badajoz: "Gracias por creer en los niños y darnos un lugar en esta fiesta tan grande"

Los niños son y se sienten parte importante del Carnaval de Badajoz. Las cuatro pregoneras infantiles, Diana Paraschiv, de la comparsa Caretos Salvavidas; Sophie Vázquez, de la murga del colegio Enrique Iglesias; Valentina Ariza, del artefacto Aprisa y corriendo; y Mara García, del grupo de animación Carnavalatis, son ejemplo de ello y esta noche han dejado claro que por sus venas corre sangre carnavalera y orgullo de contribuir a asegurar el futuro de la fiesta con más arraigo de la ciudad.

"Gracias Badajoz por creer en los niños, por darnos un lugar en esta fiesta tan grande y por dejarnos ser parte de su magia", ha dicho Mara. Tiene 12 años y desde hace una década forma parte de la "familia" de Carnavalatis. "He crecido entre disfraces, purpurina, música, silicona, ensayos, nervios y sonrisas", ha reconocido esta pequeña carnavalera, que ha prometido que seguirá bailando, creando e imaginando para que el Carnaval de Badajoz "sea cada año más bonito".

Valentina, de Aprisa y corriendo, ha puesto en valor la importancia de los artefactos, porque el de Badajoz es "el único Carnaval del mundo" que los tiene: "Somos importantes porque le damos a las calles alegría, diversión y mucha, mucha música", ha reivindicado.

Agradecimiento a la Virgen de la Cueva

Esta pequeña 'artefactera' ha hecho un llamamiento a la unión de los carnavaleros, "porque todos somos especiales a nuestra manera" y ha agradecido "a la Virgen de la Cueva" que haya dado una tregua durante el Carnaval para poder disfrutarlo.

Valentina ha querido enviar "mucha fuerza y un abrazo" a los afectados por los temporales y su último mensaje era para el alcalde: "Por cierto, Ignacio Gragera, los artefactos, a la tele", le ha dicho en referencia a que la emisión televisada del Gran Desfile del domingo termina cuando pasa la última comparsa y el resto de participantes ya no sale en directo por la televisión.

Sophie Vázquez tiene 11 años. Su hermano le transmitió la pasión por las murgas y desde hace dos años participa con su colegio en el Combita. Este año son los Guardianes del Museo. Ha querido compartir con el público la "fabulosa experiencia" que está siendo para ella formar parte del Carnaval de Badajoz como murguera y cantar en el teatro López de Ayala y en la calle -ha aprovechado para pedir que los escenarios en las plazas se mejoren "un poquino"-.

Sophie ha hecho una recomendación: que todo el mundo vaya este martes al Entierro de la Sardina en San Roque para conocer el "Carnaval macha". Y para despedirse ha entonado una pequeña estrofa del repertorio de su murga: "el Carnaval de verdad es en la calle...".

Diana, de Caretos Salvavidas, ha puesto voz a las comparsas infantiles, "que hacen un trabajo brutal por mantener viva esta fiesta", ha defendido. Ha contado que sus padres y hermanos fueron quienes la metieron en este "jaleo" del Carnaval y quienes la han enseñado a disfrutarlo. "Vivir el Carnaval desde niños es vivir la magia de una de las tradiciones más queridas de la ciudad", ha dicho.

Antes del pregón, en el que han estado presentes el alcalde de Badajoz y el concejal de Festejos, José Antonio Casablanca, entre otros se ha celebrado el pasacalles de comparsas infantiles, desde la avenida Juan Carlos I hasta la plaza de España. Los niños tienen mucho que decir en el Carnaval de Badajoz y lo demuestran año tras año.