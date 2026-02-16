La Quinta Semana del Clave de Badajoz traslada la música clásica a los espacios patrimoniales de la ciudad

El Conservatorio Superior de Música de Badajoz ‘Bonifacio Gil’ celebra su quinta edición de la Semana del Clave, que se llevará a cabo del 26 de febrero al 2 de marzo en la catedral y en el convento de Santa Ana. Una iniciativa que impulsa la música clásica y la introduce en el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Se trata de una iniciativa de las Aulas de Clave y Música antigua del centro que, de la mano del profesor Santiago Pereira, llevan más de una década difundiendo la música antigua en diversos ámbitos. Este ciclo nace con la idea de agrupar dichas actividades, difundirlas en diferentes puntos de la provincia y crear puntos de encuentro con otras instituciones de la región.

En colaboración con el museo de la catedral de Badajoz, permite al público asistente disfrutar de la música barroca y del clave. En los conciertos que se llevarán a cabo a lo largo de la semana participan diversas agrupaciones en las que interviene este instrumento de cuerda pulsada, como la clase de Conjunto instrumental barroco, la de Repertorio vocal barroca del Conservatorio Superior de Badajoz y el Consort de Flautas de pico del Conservatorio Profesional ‘Juan Vázquez’ de la Diputación.

Una semana con varios protagonistas

El plato fuerte de este año es la presencia del clavecinista y compositor italiano Massimiliano Toni, quien ofrecerá un recital de clave en el Convento de Santa Ana el jueves 26 de febrero. Unido a ello, dará una conferencia dedicada a la fusión entre la música antigua y diversos estilos como el jazz o el rock, dirigida tanto a músicos y profesores, como al público en general. La temática de esta conferencia constituye una iniciativa pionera, que aborda un tema innovador y actual.

En los conciertos de la IV Semana del Clave participaron más de 30 músicos, incluyendo alumnos de ambos conservatorios dependientes de la Institución provincial. De cara a este año, los protagonistas serán estudiantes de diferentes especialidades del Conservatorio Superior, como alumnos de violín de los profesores Manuel Camacho y Joan Alonso, alumnos de canto de la profesora Sara Garvín, alumnos de flauta del profesor Santiago Marín, alumnos de oboe del profesor Adrián Pulido, alumnos de fagot del profesor Reynold Cardenas, alumnos de viola de la profesora Daniela Tudor y los alumnos de violonchelo y contrabajo de los profesores Georgina Sánchez y Pascual Pastor, respectivamente.

Programación

Además del concierto de Massimiliano Toni, la programación de la Semana del Clave ofrece música sacra y profana del Barroco italiano el sábado 28 en el claustro de la Catedral de Badajoz; música de cámara en las cortes inglesas y francesas del Barroco el domingo 1 de marzo en la Catedral de Badajoz y 'Suites francesas' de Johann Sebastian Bach el lunes 2 de marzo en el Convento de Santa Ana.

La entrada a todos los conciertos es libre y gratuita hasta completar el aforo.