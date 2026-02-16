San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: "Lo tenemos todo preparado"

El tradicional Entierro de la Sardina del Carnaval de Badajoz se celebrará finalmente este martes en su formato habitual después de que el hostelero Óscar Tejeda Barquero haya decidido hacerse cargo de la organización para que el acto no desaparezca de San Roque.

El evento había quedado en el aire tras el anuncio de la Asociación de Vecinos de San Roque de que no disponía de fondos suficientes para organizarlo este 2026. Sin embargo, la iniciativa privada ha permitido que la tradición continúe.

Tejeda, propietario desde hace seis años del restaurante El Rincón de Paula, ubicado en la carretera de Madrid junto a la gasolinera Repsol, y responsable desde hace cuatro meses del bar de la Asociación de Vecinos de San Roque -que actualmente está reformando y prevé abrir en dos o tres semanas- ha decidido asumir la organización con poco margen de tiempo. "Lo asumo yo y ya está, para que no falte la sardina a San Roque, para que el entierro no se lo lleven a otros barrios y para que siga la tradición aquí", explica a este diario.

El desfile y el cortejo fúnebre

El desfile comenzará a las 11.00 horas en la avenida Ricardo Carapeto de San Roque, a la altura del Bar La Esquina.

El cortejo fúnebre encabeza el pasacalles. La sardina, símbolo de la fiesta, abrirá el recorrido acompañada de plañideras o personajes carnavalescos que representan el tono humorístico y burlesco de este peculiar funeral. Tras ella desfilarán las comparsas, artefactos y grupos de animación por la avenida principal.

En cuanto a la figura que protagoniza el desfile, Tejeda indica que será "la de toda la vida". La sardina ya está montada y preparada para salir. "No quiero que eso falte en San Roque. Quiero que siga la tradición como de aquí para atrás y que no se pierda", insiste.

Migas desde el amanecer y reparto de sardinas

La jornada comenzará temprano. A las 6.00 de la mañana el equipo estará preparando todo y a partir de las 7.30 horas comenzará el reparto de migas, café, perrunillas, rosquillas rizadas, magdalenas y anís -todo esto aportado por el ayuntamiento- para atender tanto a quienes madrugan como a quienes regresan de la noche del Lunes de Carnaval.

En total, se repartirán 40 kilos de migas y sardinas por valor de 1.000 euros, cuyo reparto comenzará a partir de las 13.30 horas.

Para sacar adelante el evento trabajarán alrededor de 15 personas. Tejeda asegura que está acostumbrado a gestionar grandes servicios: "El restaurante es muy grande y cuando no haces una comunión, haces un bautizo… estoy acostumbrado a darle de comer a mucha gente", asegura.

Una polémica que queda zanjada

Con esta decisión se cierra la polémica surgida entre la Asociación de Vecinos de San Roque y el Ayuntamiento de Badajoz. El colectivo vecinal anunció el pasado domingo que no podía organizar el tradicional Entierro de la Sardina del Martes de Carnaval al haber recibido, según explicó, 2.000 euros, una cantidad muy por debajo de lo percibido otros años para poner en marcha la actividad.

Óscar Tejeda, en su salón de eventos de la carretera de Madrid. / Rebeca Porras

La implicación del empresario garantiza así la continuidad de uno de los actos más emblemáticos del Carnaval de Badajoz, manteniendo la tradición en su ubicación histórica: el barrio de San Roque.