Siete nuevos profesores se incorporan a los conservatorios de Badajoz

Siete nuevos profesores se han incorporado a los conservatorios de música Bonifacio Gil y Juan Vázquez de Badajoz, ambos dependientes de la diputación.

Tras iniciar el procedimiento administrativo para cubrir las vacantes el pasado mes de septiembre, las ocho bolsas generadas han permitido contratar para ambos centros a docentes de las asignaturas de Violonchelo, Percusión, Armonía, Canto y Composición.

La falta de profesores había suscitado las quejas de un grupo de alumnos del Bonifacio Gil, que a finales de enero denunciaron públicamente que llevaban desde principios de curso sin profesores de tres especialidades (Violonchelo, Percusión y Composición), con los perjuicios que ello conllevaba para su formación, especialmente en el caso de los estudiantes del último curso. La diputación respondió entonces que se estaba trabajando para agilizar al máximo la incorporación de estos docentes.

A través de un comunicado, la institución provincial ha asegurado que esta situación -"muy frecuente en el ámbito educativo, ha apuntado- se ha resuelto con "diligencia" y con los tiempos que establece la ley para este tipo de procedimientos, pese a lo que es "sensible" a la espera que los alumnos han sufrido y entiende sus quejas.

Con estos nuevos docentes, se han logrado cubrir materias relacionadas con la música de cámara, el repertorio orquestal, el conjunto instrumental sinfónico y no sinfónico, la improvisación o la educación auditiva.

Dos plazas de docente pendientes

Aunque la gran mayoría de vacantes se han cubierto, no ha sido posible en el caso de la bolsa para los estudios de Repertorio con pianista acompañante y actualmente no existen personas disponibles para los nombramientos de sustitución. En este sentido, la diputación ha explicado que son necesarios cuatro profesores, pero tan solo tres superaron el proceso selectivo y uno de ellos ha rechazado la oferta de trabajo.

Por lo tanto, hasta el momento, solo han podido incorporarse dos docentes en esta asignatura y el resto de dedicación lectiva las están cubriendo otros compañeros mediante horas extra.

No obstante, según la institución provincial, se está trabajando para cubrir las otras dos plazas, para lo que se creará una nueva bolsa de trabajo con el objetivo de que las incorporaciones se puedan llevar a cabo "a la mayor brevedad posible".

La diputación ha subrayado que pone "todos sus recursos públicos en materia de empleo y formación" a disposición de los 455 alumnos de los conservatorios Juan Vázquez y Bonifacio Gil -con 82 profesores y 320 asignaturas impartidas entre ambos- y ha asegurado que continuará trabajando "para minimizar el perjuicio académico, dentro del marco legal y administrativo vigente", respecto a las necesidades que le sean trasladadas.