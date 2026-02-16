El Vaivén sobre el águila en el desfile de Carnaval: "Es un animal criado en cautividad y acostumbrado a eventos"

El pasado domingo, la comparsa El Vaivén fue acompañada de un águila real en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz, lo que provocó que la Guardia Civil pidiera la documentación del animal al dueño del ave rapaz.

El presidente de la comparsa El Vaivén, José Manuel García, ha señalado que la llamada de una persona fue la que alertó a la Guardia Civil, por ello pidieron la documentación del animal, pero "todo estaba en regla". Ha querido aclarar que no fue el Seprona y que "en ningún momento" se interrumpió el Desfile, sino que fue al terminar. "No voló en ningún momento y estaba muy tranquilo".

Rafael Hernández, dueño del animal ha explicado que esta especie no tiene enemigos naturales, por tanto, no le teme a nada. "No se asusta de un tractor que pasa al lado, ni de un camión". Afirma que "es importante· comprender que "está en la cúspide de la pirámide ecológica", por lo que "no tiene miedo de nada". Asegura que el águila "iba muy tranquila" en el Desfile de Carnaval: "Eso se ve en sus ojos y en el pico, no lo tenía abierto".

Protagonista en películas

Hernández comenta que es un águila real que ha sido protagonista de una película nominada a Los Goya llamada 'Iberia naturaleza infinita', ha grabado con Jesús Calleja, ha estado en anúncios publicitarios y eventos.

"No es un águila real que hayamos cogido de la naturaleza para llevarla. Es un águila criada en cautividad y acostumbrada a eventos y a la gente", dice el dueño.

Noticias relacionadas

Desfile de El Vaivén

El Vaivén ha desfilado con la temática 'Tengri, el eterno cielo azul', inspirada en Genghis Khan y el imperio mongol, un mensaje sobre la unión de los pueblos. El grupo, integrado por 410 componentes, se ha asesorado por personas procedentes de Mongolia.