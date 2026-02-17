Una inversión autorizada por el consejo de gobierno
Badajoz recibirá 2 millones de la Junta para la futura planta de films flexibles
La compañía portuguesa Evertis Ibérica creará 48 empleos para este proyecto ubicado en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo
El Consejo de Gobierno, reunido este martes en sesión ordinaria, ha autorizado una inversión de 2 millones de euros para apoyar el desembarco de la compañía portuguesa Evertis Ibérica en Badajoz con la instalación de su primera planta de producción de films flexibles para envases de alimentos en España.
La empresa plantea invertir en este proyecto, en total, 17.832.250 de euros y crear 48 puestos de trabajo, para lo que va a adquirir una parcela de 15.000 metros cuadrados en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, en la que producirá 9.000 toneladas de este material al año, ha informado la Junta en nota de prensa.
El acuerdo de colaboración entre el gobierno autonómico y este proyecto, al que considera "estratégico", se va a materializar mediante el apoyo financiero de la empresa pública Extremadura Avante a la compañía Everbio España, creada para tal fin.
Recientemente, la presidenta en funciones del Ejecutivo, María Guardiola, se reunió con los directivos de la compañía lusa para mostrar el compromiso de la Junta de Extremadura con iniciativas como esta, que contribuyen al "desarrollo industrial" de la región.
- El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz