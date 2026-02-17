El Corte Inglés celebra el Carnaval de Badajoz de la mano de un joven ilustrador

El Corte Inglés celebra este año la fiesta de Carnaval con una iniciativa destinada a poner en valor el talento emergente del país. Para ello, la compañía ha contado con la colaboración de jóvenes ilustradores, que han reinterpretado desde una mirada contemporánea la esencia de cuatro de los carnavales más representativos de España: Badajoz, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

A través de una colección de carteles, cada artista ha sabido capturar la identidad y la emoción propias de su Carnaval, ofreciendo una visión que combina historia, creatividad y una fuerte conexión con las raíces festivas de cada territorio.

La propuesta dedicada al Carnaval de Badajoz, creada por Juan Francisco González Cordero, rinde homenaje al espíritu festivo de la ciudad mediante una escena romántica y teatral entre Don Carnal y Doña Cuaresma, situada en la emblemática plaza Alta. La ilustración, inspirada en el contraste entre el desenfreno del Carnaval y la introspección de la Cuaresma, evoca un encuentro lleno de color, tradición y sentimiento en uno de los enclaves históricos más reconocidos de Badajoz.

Por su parte, la obra de Andi Rivas para el Carnaval de Cádiz reúne a una multitud de personajes icónicos de la fiesta gaditana: tipos míticos de chirigotas y comparsas, disfraces emblemáticos y figuras populares que se funden en un caos alegre y vibrante. Su ilustración captura la energía espontánea del barrio de La Viña, en una escena situada entre las últimas horas de la noche y las primeras de la mañana, momento en el que se vive el ambiente carnavalesco en su máximo esplendor.

En el caso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la ilustradora Patri Díaz transmite la esencia de esta celebración como una verdadera actitud ante la vida. Su propuesta refleja la ilusión que acompaña la preparación de los disfraces durante todo el año, la complicidad entre amigos y la explosión de diversidad, brillo, música y color que caracteriza estas fiestas. El cartel muestra un universo en el que el tiempo parece detenerse y donde lo fundamental es compartir y disfrutar el momento.

Finalmente, el cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, diseñado por Borja Sans, nace del diálogo entre dos universos: la energía atlántica propia de las islas y el espíritu espectacular de Las Vegas, temática oficial de la edición 2026. Su figura central actúa como símbolo del Carnaval, rodeada de elementos que sugieren el movimiento del océano, la luz, el ritmo y la fantasía escénica. El resultado es una propuesta elegante, dinámica y vibrante que fusiona la tradición local con una puesta en escena de inspiración internacional.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, El Corte Inglés quieren reafoirmar su compromiso con la cultura y el apoyo al talento joven, ofreciendo una colección de ilustraciones que visten distintos centros de estas ciudades durante el periodo de Carnaval (pantallas digitales, mupis y, en el caso de Las Palmas y Tenerife, con totebag ilustradas) y que forma parte de diversas acciones especiales desarrolladas por la compañía.