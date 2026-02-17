Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradición carnavalera

Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones

El desfile arranca a las 11.00 horas en la avenida Ricardo Carapeto con 15 comparsas, 21 artefactos, 5 grupos de animación y el grupo de percusión Batala Badajoz

La jornada incluye reparto de migas desde primera hora y degustación de sardinas al mediodía

Un empresario de la zona asume la organización tras la polémica de la asociación vecinal

Uno de los bares que participan en el Entierro de la Sardina asando pinchitos en la calle.

Uno de los bares que participan en el Entierro de la Sardina asando pinchitos en la calle. / La Crónica

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

La ciudad de Badajoz pone este martes el broche final a la primera parte del Carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina, una cita que volverá a llenar la avenida Ricardo Carapeto, en el barrio de San Roque, de música y ambiente festivo. La programación arrancará a primera hora de la mañana y se prolongará hasta la tarde con desfile, animación y degustaciones populares.

El acto central del Entierro de la Sardina comenzará a las 11.00 horas a la altura del Bar La Esquina. El cortejo fúnebre encabezará el pasacalles, con la sardina como símbolo de la fiesta abriendo el recorrido, acompañada de plañideras y personajes carnavalescos que aportan el tono humorístico y burlesco característico de esta tradición.

Tras la comitiva desfilarán un total de 15 comparsas inscritas este año, además del grupo de percusión Batala Badajoz, que pondrá ritmo al recorrido. A ellas se suman 5 grupos de animación y 21 artefactos, que completan un desfile que volverá a convertir la avenida principal del barrio en el epicentro de la celebración. (Más abajo se detalla el listado completo de agrupaciones y su orden de participación).

La comparsa Pío Pío desfila en el Entierro de la Sardina en San Roque (2020).

La comparsa Pío Pío desfila en el Entierro de la Sardina en San Roque (2020). / La Crónica

La actividad en la zona se mantendrá hasta las 17.00 horas, momento previsto para la finalización de la jornada festiva.

Migas desde el amanecer y degustación popular

La programación del Entierro de la Sardina en Badajoz comenzará incluso antes del desfile. A las 6.00 horas el equipo organizador estará preparando todo para que, a partir de las 7.30 horas, se inicie el reparto de migas, café, perrunillas, rosquillas rizadas, magdalenas y anís, productos aportados por el ayuntamiento para atender tanto a quienes madrugan como a quienes regresan de la noche del Lunes de Carnaval.

En total, se repartirán 40 kilos de migas en este arranque matinal, que cada año reúne a numerosos vecinos. Ya al mediodía, a partir de las 13.30 horas, comenzará la degustación gratuita de sardinas, uno de los momentos más esperados de la jornada. Óscar Tejeda, el hostelero de San Roque que va a asumir la organización de la actividad, va a destinar alrededor de 1.000 euros a la compra de sardinas para su reparto entre los asistentes.

Ambiente de Carnaval hasta la tarde

Tras el desfile, la avenida continuará acogiendo ambiente carnavalero y actividades vinculadas al Entierro de la Sardina, con música, convivencia y decenas de establecimientos del barrio que sacan a la calle sus barras y encienden las brasas para asar panceta, pinchitos y sardinas.

Con esta programación, Badajoz despide oficialmente la primera parte del Carnaval 2026 con una de sus citas más simbólicas que volverá a tener como escenario una vez más el barrio de San Roque.

Agrupaciones y orden de desfile

Comparsas

  1. CARIBE “LOS ENGENDROS DEL DELIRIO”
  2. EL VAIVÉN
  3. BALUMBA “EL MOVIMIENTO LÁOLÚ”
  4. ES LO QUE HAY “EL REY SOMBRÍO DE BADAJOZ”
  5. CARETOS SALVAVIDAS “OCEANÍA”
  6. UMSUKA IMBALI
  7. LA BULLANGUERA “TAURUS ELOGIUM”
  8. WAILUKU “CYBERPUNK 35 ANIVERSARIO”
  9. LOS DESERTORES “AETERNUM TAROT”
  10. WHANAU “NOTRE DAME”
  11. INFECTOS ACELERADOS
  12. MORACANTANA
  13. PIO PIO “LA LEYENDA DE VARADERO”
  14. LANCELOT “EL ORÁCULO DE LANCELOT”
  15. CAMBALADA “O CONXURO CAMBALADA”
  16. BATALÁ BADAJOZ

Grupos de Animación

  1. CHURRERÍA LOS DESASTRES EXTRAORDINARIOS
  2. LOS ZALACAS
  3. CARNAVALATIS “SPARRAGOROCK”
  4. YUNIS DANCE TROUPE “HIMBAS DEL CARNAVAL”
  5. LOS CAMALOTES DEL GUADIANA

Artefactos

  1. LA CAIDITA “DE NUEVO… LA CAIDITA DE ROMA”
  2. LOS BOMBEROS
  3. DESKRRIA2 “CAMINO DE OZ”
  4. TRIMOTO “NO ME TOQUES LOS ELFOS”
  5. LOS CURABACHAS DEL NILO
  6. PUES ANDA QUE TÚ, SE ENDIOSA
  7. LOS OCIOSOS VIENEN FURIOSOS
  8. EL ARTE-FACTO “LOS HIJOS DEL FUEGO”
  9. V DE URALITA
  10. HOJA DE RUTA “LOS GUARDIANES DEL BOSQUE”
  11. MASCACHAPAS SE SEPARAN
  12. CHICALABROMA
  13. LOWQUEHACOSTAO DA EL SALTO
  14. EL CARPASO
  15. DR. PELO “VIVA EL CARNAVAL DE BADAJOZ”
  16. EXCARBA “EXCARBALHALLA”
  17. LA BRIGADA 1986 “LA BRIGADA ANTIARDORES”
  18. GOTEROS Y TIRITAS
  19. EL GALLINERO “BIRMINGHAM”
  20. APRISA Y CORRIENDO
  21. LOS LOLEROS

