Tradición carnavalera
Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones
El desfile arranca a las 11.00 horas en la avenida Ricardo Carapeto con 15 comparsas, 21 artefactos, 5 grupos de animación y el grupo de percusión Batala Badajoz
La jornada incluye reparto de migas desde primera hora y degustación de sardinas al mediodía
Un empresario de la zona asume la organización tras la polémica de la asociación vecinal
La ciudad de Badajoz pone este martes el broche final a la primera parte del Carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina, una cita que volverá a llenar la avenida Ricardo Carapeto, en el barrio de San Roque, de música y ambiente festivo. La programación arrancará a primera hora de la mañana y se prolongará hasta la tarde con desfile, animación y degustaciones populares.
El acto central del Entierro de la Sardina comenzará a las 11.00 horas a la altura del Bar La Esquina. El cortejo fúnebre encabezará el pasacalles, con la sardina como símbolo de la fiesta abriendo el recorrido, acompañada de plañideras y personajes carnavalescos que aportan el tono humorístico y burlesco característico de esta tradición.
Tras la comitiva desfilarán un total de 15 comparsas inscritas este año, además del grupo de percusión Batala Badajoz, que pondrá ritmo al recorrido. A ellas se suman 5 grupos de animación y 21 artefactos, que completan un desfile que volverá a convertir la avenida principal del barrio en el epicentro de la celebración. (Más abajo se detalla el listado completo de agrupaciones y su orden de participación).
La actividad en la zona se mantendrá hasta las 17.00 horas, momento previsto para la finalización de la jornada festiva.
Migas desde el amanecer y degustación popular
La programación del Entierro de la Sardina en Badajoz comenzará incluso antes del desfile. A las 6.00 horas el equipo organizador estará preparando todo para que, a partir de las 7.30 horas, se inicie el reparto de migas, café, perrunillas, rosquillas rizadas, magdalenas y anís, productos aportados por el ayuntamiento para atender tanto a quienes madrugan como a quienes regresan de la noche del Lunes de Carnaval.
En total, se repartirán 40 kilos de migas en este arranque matinal, que cada año reúne a numerosos vecinos. Ya al mediodía, a partir de las 13.30 horas, comenzará la degustación gratuita de sardinas, uno de los momentos más esperados de la jornada. Óscar Tejeda, el hostelero de San Roque que va a asumir la organización de la actividad, va a destinar alrededor de 1.000 euros a la compra de sardinas para su reparto entre los asistentes.
Ambiente de Carnaval hasta la tarde
Tras el desfile, la avenida continuará acogiendo ambiente carnavalero y actividades vinculadas al Entierro de la Sardina, con música, convivencia y decenas de establecimientos del barrio que sacan a la calle sus barras y encienden las brasas para asar panceta, pinchitos y sardinas.
Con esta programación, Badajoz despide oficialmente la primera parte del Carnaval 2026 con una de sus citas más simbólicas que volverá a tener como escenario una vez más el barrio de San Roque.
Agrupaciones y orden de desfile
Comparsas
- CARIBE “LOS ENGENDROS DEL DELIRIO”
- EL VAIVÉN
- BALUMBA “EL MOVIMIENTO LÁOLÚ”
- ES LO QUE HAY “EL REY SOMBRÍO DE BADAJOZ”
- CARETOS SALVAVIDAS “OCEANÍA”
- UMSUKA IMBALI
- LA BULLANGUERA “TAURUS ELOGIUM”
- WAILUKU “CYBERPUNK 35 ANIVERSARIO”
- LOS DESERTORES “AETERNUM TAROT”
- WHANAU “NOTRE DAME”
- INFECTOS ACELERADOS
- MORACANTANA
- PIO PIO “LA LEYENDA DE VARADERO”
- LANCELOT “EL ORÁCULO DE LANCELOT”
- CAMBALADA “O CONXURO CAMBALADA”
- BATALÁ BADAJOZ
Grupos de Animación
- CHURRERÍA LOS DESASTRES EXTRAORDINARIOS
- LOS ZALACAS
- CARNAVALATIS “SPARRAGOROCK”
- YUNIS DANCE TROUPE “HIMBAS DEL CARNAVAL”
- LOS CAMALOTES DEL GUADIANA
Artefactos
- LA CAIDITA “DE NUEVO… LA CAIDITA DE ROMA”
- LOS BOMBEROS
- DESKRRIA2 “CAMINO DE OZ”
- TRIMOTO “NO ME TOQUES LOS ELFOS”
- LOS CURABACHAS DEL NILO
- PUES ANDA QUE TÚ, SE ENDIOSA
- LOS OCIOSOS VIENEN FURIOSOS
- EL ARTE-FACTO “LOS HIJOS DEL FUEGO”
- V DE URALITA
- HOJA DE RUTA “LOS GUARDIANES DEL BOSQUE”
- MASCACHAPAS SE SEPARAN
- CHICALABROMA
- LOWQUEHACOSTAO DA EL SALTO
- EL CARPASO
- DR. PELO “VIVA EL CARNAVAL DE BADAJOZ”
- EXCARBA “EXCARBALHALLA”
- LA BRIGADA 1986 “LA BRIGADA ANTIARDORES”
- GOTEROS Y TIRITAS
- EL GALLINERO “BIRMINGHAM”
- APRISA Y CORRIENDO
- LOS LOLEROS
