Moracantana logra el primer premio en el desfile del Entierro de la Sardina de Badajoz

Ya se conocen los ganadores del desfile del Entierro de la Sardina, una cita que ha vuelto a llenar la avenida Ricardo Carapeto de San Roque, en Badajoz, de música, colorido y creatividad, y que este año ha reconocido a Moracantana y El Arte-Facto como los grandes triunfadores de la jornada.

En la categoría de comparsas, el primer premio fue para Moracantana, que además sumó el galardón al estandarte Fijo, consolidándose como una de las agrupaciones más destacadas del martes de Carnaval. El segundo premio recayó en La Bullanguera 'Taurus Elogium', mientras que el tercero fue para Cambalada 'O Conxuro Cambalada'.

El jurado concedió asimismo accésits a El Vaivén, Umsuka Imbali y Caretos Salvavidas 'Oceanía', en reconocimiento a la calidad y originalidad de sus propuestas.

En el apartado de Artefactos, el primer premio fue para El Arte-Facto 'Los Hijos del Fuego', seguido de Pues Anda Que Tú, Se Endiosa, que obtuvo el segundo puesto, y Los Curabachas del Nilo, que se hizo con el tercero.

El Arte-Facto desfilando en Badajoz este año. / Josemi Parra Sevillano

Por su parte, el premio al estandarte Móvil fue para Umsuka Imbali, completando así el palmarés de una edición marcada por el éxito de participación y la afluencia de público en la calle.