Carnaval
Moracantana logra el primer premio en el desfile del Entierro de la Sardina de Badajoz
El Arte-Facto se impone en el apartado de Artefactos y repite triunfo tras haber ganado también el desfile del domingo
Ya se conocen los ganadores del desfile del Entierro de la Sardina, una cita que ha vuelto a llenar la avenida Ricardo Carapeto de San Roque, en Badajoz, de música, colorido y creatividad, y que este año ha reconocido a Moracantana y El Arte-Facto como los grandes triunfadores de la jornada.
En la categoría de comparsas, el primer premio fue para Moracantana, que además sumó el galardón al estandarte Fijo, consolidándose como una de las agrupaciones más destacadas del martes de Carnaval. El segundo premio recayó en La Bullanguera 'Taurus Elogium', mientras que el tercero fue para Cambalada 'O Conxuro Cambalada'.
El jurado concedió asimismo accésits a El Vaivén, Umsuka Imbali y Caretos Salvavidas 'Oceanía', en reconocimiento a la calidad y originalidad de sus propuestas.
En el apartado de Artefactos, el primer premio fue para El Arte-Facto 'Los Hijos del Fuego', seguido de Pues Anda Que Tú, Se Endiosa, que obtuvo el segundo puesto, y Los Curabachas del Nilo, que se hizo con el tercero.
Por su parte, el premio al estandarte Móvil fue para Umsuka Imbali, completando así el palmarés de una edición marcada por el éxito de participación y la afluencia de público en la calle.
- El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz