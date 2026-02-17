Los visitantes del Museo del Carnaval vuelven a entrar en sus salas: "Hay que poner en valor lo que tenemos"

341 días. Es el tiempo que el Museo del Carnaval de Badajoz ha cerrado sus puertas desde que reabriera el pasado año los diez días que dura esta festividad. Son 2 años los que lleva cerrado de forma intermitente fuera de fechas oficiales de Carnaval debido a problemas de financiación para la contratación de personal.

Desde el pasado viernes, el museo ha vuelto a abrir sus puertas en la plaza de la Libertad, y podrá ser visitado por los pacenses hasta el domingo 22 de febrero. Esta vez, con la novedad de no contar con los trajes ganadores de la pasada edición, debido a la negativa de la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap) a cederlos.

Asociación y visitantes

La asociación se muestra reacia a exhibir estas indumentarias ganadoras mientras que el museo continúe cerrado durante casi todo el año. Una batalla a la que se han sumado los visitantes.

"Imagínate que el Prado solo abriese en una determinada época del año. Tenemos que poner en valor lo que tenemos", reclama uno de los asistentes. Otros han hecho hincapié en la necesidad de ampliar aún más la muestra del museo: "Los carnavales no solo son trajes, las salas deberían albergar artefactos e instrumentos".

Hay quienes consideran "ilógico" el cierre del museo si se ve compensado por la afluencia turística, teniendo en cuenta que durante la reapertura que se produjo entre noviembre y diciembre de 2024 asistieron de media 50 visitantes al día. Otros opinan lo contrario: "Si no es viable económicamente mantener abiertas las salas y pagar a sus trabajadores, es normal que durante el año no se abra".

2025 sin apenas representación

Los trajes ganadores de la pasada edición del carnaval suelen ser exhibidos en la primera sala del museo, 'Crónica del último Carnaval'. Un espacio que este año ha albergado en su mayoría las vestimentas de las comparsas ganadoras del año 2024. Es el caso de Cambalada que, a pesar de ser la ganadora del pasado año, tan solo exhibe el traje con el que logró el segundo premio infantil hace dos años.

Los únicos trajes del año 2025 que los visitantes pueden apreciar son los de las comparsas Vendaval y la Kochera, ninguna de ellas pertenecientes a la Falcap. Vendaval, ganadora del Primer premio en cinco ocasiones, la última de ellas en el año 2002, siempre se ha caracterizado por un toque clásico, y en 2025 su propuesta rendía homenaje a la historia de 'El gato con botas', de corte medieval. En el caso de la Kochera, esta comparsa de Puebla de la Calzada volvía a caracterizarse al estilo cabaret, como ya hicieron en el 2011, año en el que obtuvieron el primer premio. Por otro lado, en otra de las salas aparecen dos trajes del concurso de murgas del año 2025, de las murgas Marwan y Al Maridi.

Traje de Vendaval de la pasada edición / Alex Mateos

Traje de la Kochera de la pasada edición / Alex Mateos

El resto de maniquís que llenan la sala 'Crónica del último Carnaval' se remontan al año 2024, portando los trajes de las cinco comparsas premiadas dicho año: Caribe, que logró el primer premio; Los Lingotes, que se alzó con el segundo premio; El Vaivén, que levantó el tercer premio; Moracantana, con el cuarto premio; y La Pava and Company, con el quinto premio.

Además, este primer espacio muestra los trajes infantiles de Las Monjas, que logró el cuarto premio infantil en dicho año; y de Cambalada, con su traje infantil ya mencionado.

Los trajes ganadores de la edición 2024 / Alex Mateos

Resto de la visita

Otra de las salas ofrece a los visitantes la recreación de un taller, el lugar donde se inicia realmente el Carnaval: bocetos, dibujos, maquillaje y diferentes utensilios de costura para dar vida a los trajes de las comparsas.

Recreación de un taller de Carnaval / Alex Mateos

Esta visita también incluye una sala que se asemeja a un almacén, dando cobijo a los gorros que los componentes de las comparsas llevarán en sus cabezas. Alrededor, los paneles narran una radiografía del Carnaval a lo largo del año, el calendario habitual de las comparsas más allá de las fechas oficiales. La siguiente sala ofrece una selección de los trajes que los pacenses han lucido por las calles de Badajoz en los últimos años. El museo finaliza con una sección interactiva, enfocada en las visitas de los centros educativos, con una vitrina que alberga una colección de 'Barbies' vestidas de carnaval.

Un espacio que rinde homenaje a la festividad más importante de Badajoz, que ha inundado las calles de la ciudad desde el siglo XVIII hasta la actualidad.