Susto con final feliz
El anciano desaparecido en Badajoz ya está en casa y en buen estado
Sus familiares dieron la voz de alarma este mediodía al no tener noticias de él y lo han encontrado diez horas después caminando por la calle
El anciano de 80 años de Badajoz que estaba en paradero desconocido desde las 11.00 horas de este miércoles ha sido localizado en buen estado de salud.
Su familia lo ha encontrado caminando por la calle.
Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y Francisco Alba Antequera, vecino de San Fernando, ya está en casa junto a los suyos, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.
De este modo acaban cerca de 10 horas de angustia para sus familiares, que alertaron al 112 este mediodía al no tener noticias sobre su paradero. El hombre tiene demencia, lo que aumentó la preocupación.
Esta tarde, tras seguir en paradero desconocido, se formalizó en la comisaría la denuncia por su desaparición.
También se había difundido su foto a través de las redes sociales para pedir colaboración ciudadana para tratar de localizarlo.
