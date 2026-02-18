Accidente de tráfico
Aparatoso vuelco de un camión cargado de escombros en la avenida de Elvas de Badajoz
No ha habido heridos y el tráfico ha quedado interrumpido en el carril derecho en dirección a Portugal
Aparatoso accidente de tráfico en la avenida de Elvas de Badajoz. Un camión cargado de escombros ha volcado este miércoles al mediodía a la altura de la rotonda con la avenida Manuel Saavedra Martínez.
Afortunadamente, su conductor no ha resultado herido, según han confirmado fuentes del parque municipal de bomberos, que han intervenido en el siniestro junto a la Policía Local.
Por causas que aún se investigan, el vehículo ha quedado de lado sobre la calzada, lo que ha obligado a interrumpir el tráfico en el carril derecho en dirección a Portugal, y parte de la carga ha acabado sobre el asfalto.
Al parecer, solo el camión se ha visto implicado en el accidente.
El aviso al parque de bomberos lo ha dado un compañero fuera de servicio que pasaba en ese momento por la zona. Lo primero que ha hecho es cortar los cables de la batería del vehículo para prevenir un incendio o explosión.
El vuelco ha provocado que se haya dispersado por la calzada gran cantidad de gasoil y aceite, que los bomberos están limpiando.
El accidente ha provocado retenciones de tráfico en el puente Real y otras vías.
En la zona siguen trabajando los bomberos y ya ha llegado una grúa para retirar el camión.
