Arranca la Cuaresma: El Cristo de la Humildad protagoniza el vía crucis de hermandades de Badajoz

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Badajoz ha celebrado hoy su tradicional vía crucis tras la misa del Miércoles de Ceniza. Lo ha hecho con la presencia de una de las tallas de la Semana Santa de la ciudad en el interior de la catedral. En concreto, el Cristo de la Humildad, de la hermandad de la Oración en el Huerto, ha sido el protagonista de este rezo particular con el que se inicia la Cuaresma.

Desde primera hora de la tarde la actividad no ha frenado en la iglesia de la Purísima Concepción para poder desarrollar este "momento histórico". Así lo define Mariví Valor, la hermana mayor de esta cofradía. Para su colectivo, es algo insólito y totalmente nuevo que uno de sus titulares sea elegido para protagonizar este vía crucis.

Intensa preparación

Por ello, han redoblado esfuerzos desde que en el mes de enero le comunicaran la decisión por parte de la agrupación de cofradías, aunque el trabajo más intenso se desarrolló en los días previos: "El martes estuvimos hasta cerca de las 23.00 para terminar el exorno floral", explicaba Valor instantes después de llegar la imagen al templo catedralicio.

Según detalla, se emplearon muchas horas de trabajo para poder completar el "monte de claveles rojos" que dispusieron para adornar la parihuela en la que fue trasladado. "Es la primera vez que el Cristo de la Humildad lleva este adorno", confesaba la hermana mayor. Fue una sorpresa para todos los hermanos que acompañaron en este momento a uno de sus titulares.

El cortejo que se ha formado para el traslado ha sido sencillo: representantes de otras hermandades, doce cirios, la junta de gobierno de la cofradía, el consiliario de la misma y 12 portadores.

El Cristo de la Humildad durante su traslado a la catedral para el rezo del vía crucis. / J. H.

Precisamente, este traslado fue una de las novedades, ya que la Archidiócesis de Mérida - Badajoz ha autorizado que se hiciera de manera pública, en procesión, y no de manera privada, en furgones, como se ha hecho en años anteriores.

El rezo del vía crucis se ha realizado después de la eucaristía que fue presidida por el arzobispo, José Rodríguez Carballo, y durante la que se impuso la ceniza. Este ha sido a lo largo de la nave central del templo y del propio claustro, otra novedad, ya que hasta hace unos meses este espacio estaba sin restaurar.

El Cristo de la Humildad entra por la puerta del Cordero en la catedral de Badajoz. / J. H.

Historia del vía crucis de hermandades

El vía crucis de las hermandades surge en 2018, según explica Laura García Alzás, presidenta de la agrupación de cofradías y hermandades de Badajoz. Fue entonces cuando se tomó la decisión de que cada una de las hermandades fuera la que eligiera las tallas que presidieran este acto religioso, "independientemente de que procesionaran en la Semana Santa" de Badajoz.

Según indica García Alzás, la primera imagen que se trasladó a la catedral fue la del Cristo articulado de la parroquia de Santa María la Real (San Agustín). La hermandad del Santo Entierro realiza un acto litúrgico cada semana de pasión con esta imagen de Jesucristo, precisamente.

Un año más tarde, en 2019, se inició a movilizar las imágenes titulares, concretamente con el Cristo de la Paz de San Roque. En 2020 fue el Cristo del Amor, de la cofradía de la Vera Cruz, el que presidió el vía crucis. Se celebró el día 26 de febrero, días antes de que se decretara el estado de alarma por la crisis sanitaria por la Covid.

Esta tradición se paralizó, en parte, en 2021. En aquel momento se trasladó al Cristo de la Angustia de San Fernando, pero se mantuvo fijo junto al altar. Con la vuelta a la normalidad, en 2022 se trasladó al Cristo de la Fe de Santo Domingo, en 2023 fue el Cristo de la Misericordia de la hermandad de la Soledad y en 2024 fue el Cristo de la Caridad en su sentencia de la hermandad del Resucitado.

El pasado año fue el Cristo del Claustro quien presidió este acto sin moverse de su posición junto al altar mayor. No se movió de allí por su mal estado de conservación.

Con esta celebración que da inicio a la Cuaresma, la ciudad deja a un lado el paso del Carnaval para ir centrándose en los próximos 40 días en el del paso de la Semana Santa de Badajoz.