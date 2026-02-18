Balumba sobre la polémica con Láolú: "Estamos sorprendidos, solo queríamos hacer un homenaje a su obra"

Láolú ha acusado a Balumba de plagio tras inspirarse en él para su temática de este año en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz. Esto ha llegado después de que la comparsa saliera a desfilar con la propuesta que representa su obra, conocida por defender temas sociales a través de ella.

El artista nigeriano, Láolú Senbajo (Láolú NYC) ha publicado en sus redes sociales un mensaje donde explica que se ha utilizado su marca "sin consentimiento" e invitaba a reportar las publicaciones de Balumba con su nombre y su cara.

Desde la comparsa han publicado un comunicado en el que comentan que están recibiendo críticas por parte de los seguidores del artista y aclaran que no se lucran con ello ni han intentado "robar su arte", por tanto, "solo ha sido un homenaje a su obra".

Además, han explicado que los diseños y dibujos del traje son una inspiración influenciada por su estilo artístico. Aun así entienden que hay algunos elementos concretos del traje y del carro que tienen una estética similar, pero que "en ningún momento" se ha realizado "con mala intención ni para apropiarse de nada", sino como una muestra de admiración al artista.

Temática Láolú

Desde Balumba señalan que se decidió la temática e intentaron ponerse en contacto con Láolú, pero no obtuvieron respuesta. Siguieron adelante con el tema y después de carnavales ha sido cuando se ha disparado la polémica.

"Estamos sorprendidos, están diciendo que nos hemos apropiado de su obra, yo creo que desde el desconocimiento de lo que es el Carnaval se lo han tomado como un ataque pero nada más lejos de la realidad. Es como si llevo un disfraz de Superman y te solicitan derechos de autor por ello", explica el presidente de la comparsa, Ismael Romero.

En cuanto a cómo se enteró el artista, Ismael supone que habrá sido por redes sociales. Según los comentarios, "puede que no entienda lo que es el Carnaval y cree que nos estamos lucrando de su imagen". Aunque la comparsa prefiere "dejar pasar y cerrar esta etapa". "No había ninguna intención lucrativa ni se ha hecho ningún daño a la imagen".

Comentarios en redes sociales

Láolú subió una publicación con imágenes de Balumba en el desfile de Carnaval donde tachaba de plagio a la comparsa. Pronto, los seguidores comenzaron a hacer comentarios apoyando al artista, pero también aparecieron tanto miembros de la comparsa como otros extremeños explicando en qué consiste el Carnaval de Badajoz y que "solo es una inspiración" para un disfraz.

La publicación en la cuenta de Instagram de Láolú. / La Crónica de Badajoz

El artista ha seguido compartiendo su opinión con respecto al gesto de la comparsa en sus redes sociales, mientras Balumba solo quiere dejarlo pasar y cerrar un capítulo que no ha salido como esperaban, ya que era un tributo a su obra y lamentan que no lo haya entendido.

Noticias relacionadas

"Nuestra intención era que la gente de España, que como nosotros antes de empezar este proyecto no te conocía a ti ni a tu movimiento, pudiera descubrirlo y ver lo increíble que eres. Resulta triste que, en lugar de intentar entender esta fiesta, el enfoque haya sido otro", ha publicado Balumba en sus redes sociales.