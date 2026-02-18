El BCB-Aljaraque se disputará el próximo 4 de abril

El Vítaly La Mar BCB ya conoce la fecha para recuperar el encuentro aplazado hace dos semanas a causa del temporal que afectó al suroeste peninsular. Las adversas condiciones meteorológicas y el estado de las carreteras en distintos puntos de Extremadura y Andalucía llevaron entonces a la Federación Española de Baloncesto a suspender la jornada con el fin de garantizar la seguridad de los equipos en sus desplazamientos.

El organismo federativo ha confirmado que el choque frente al PMD Aljaraque se disputará finalmente el sábado 4 de abril, a partir de las 19.00 horas, en el pabellón de La Granadilla. La cita se encuadra en una fecha que inicialmente figuraba libre en el calendario oficial, por lo que supondrá una jornada extraordinaria dentro de la planificación del tramo final de la temporada.

Para el conjunto pacense, el encuentro adquiere relevancia en un momento decisivo del curso, con la clasificación en juego y la necesidad de mantener la regularidad en casa. El equipo que dirige Pablo Cuevas afrontará así un compromiso añadido en plena Semana Santa, circunstancia poco habitual en la competición.

Desde el club se confía en que la afición vuelva a responder en las gradas de La Granadilla para respaldar a los suyos en un partido que puede resultar determinante en la recta final del campeonato.