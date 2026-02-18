Alerta
Buscan a un anciano de 80 años con demencia desaparecido en Badajoz
Se trata de Francisco Alba Antequera, vecino de San Fernando, del que su familia no sabe nada desde las 11.00 horas de este miércoles
La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a un anciano de 80 años con demencia desaparecido en Badajoz.
Se trata de Francisco Alba Antequera, vecino de la barriada de San Fernando, de quien su familia no sabe nada desde que salió de su casa este miércoles sobre las 11.00 horas.
A mediodía, sus familiares avisaron de su desaparición al centro de emergencias 112, que movilizó a la Policía Nacional.
Sus familiares han puesto una denuncia esta tarde en la comisaría.
En el momento en el que desapareció, Francisco vestía un pantalón de pana marrón y una chaqueta de color azul marino. Además, llevaba una gorra.
En la foto que se ha difundido a través de las redes sociales para pedir colaboración ciudadana lleva gafas.
Cualquier persona que tenga información sobre este vecino puede contactar con el 112 o la Policía Nacional en el 091.
