Reconocimiento
Las comparsas Caribe y Dekebais y la murga El Nombre Da Igual reciben tres placas en el Paseo del Carnaval
El acto de descubrimiento tendrá lugar este jueves a las 20.00 horas en el paseo de San Francisco
Las comparsas Caribe y Dekebais y la murga El nombre da igual reciben tres placas conmemorativas en el 'Paseo del Carnaval' de Badajoz, un espacio dedicado a reconocer a las agrupaciones y figuras que "han contribuido de forma decisiva a engrandecer esta fiesta".
El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Ferias y Fiestas, ha anunciado este miércoles este reconocimiento, cuyo acto de descubrimiento tendrá lugar este jueves a las 20.00 horas en el Paseo de San Francisco.
De esta forma, asegura, los nombres de Caribe, Dekebais y El nombre da igual quedarán inscritos de forma permanente en este paseo "simbólico".
Reconocimiento a tres referentes
En el caso de Caribe, recibe este reconocimiento coincidiendo con su 45º aniversario y se trata además una de las comparsas en activo más longevas del Carnaval de Badajoz, "referente indiscutible por su trayectoria, continuidad y aportación en la evolución del Gran Desfile de Comparsas", ha señalado el consistorio en nota de prensa.
Por su parte, la comparsa Dekebais será distinguida en el año de su 40º aniversario, "en reconocimiento a su constante implicación en la vida carnavalera de la ciudad". "Se trata de una de las comparsas más participativas, con un importante recorrido, siempre presente en actividades y eventos y destacada por su espíritu colaborativo y su contribución al desarrollo del Carnaval", ha destacado.
Completa el homenaje la murga El nombre da igual, considerada la más laureada del Concurso de Murgas de Badajoz. "Su amplia trayectoria, su peso en la historia reciente del Carnaval y su significado dentro del panorama carnavalero la convierten en una agrupación imprescindible para entender la evolución de las murgas en nuestra ciudad", ha subrayado.
Crecimiento anual
'El Paseo del Carnaval', inaugurado en 2024, continúa así su crecimiento anual tras reconocer en su primera edición a Los Agüitas, Infectos Acelerados y Lancelot, y en 2025 a San Pancracio, Ad Libitum y Vendaval. Con esta tercera edición, el ayuntamiento reafirma su compromiso de preservar la memoria colectiva del Carnaval de Badajoz y rendir tributo a quienes, "con su talento, dedicación y entusiasmo", han hecho de esta fiesta un "referente".
