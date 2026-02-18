Un centenar de médicos protesta por una mejora de sus condiciones: "Un estatuto único para una profesión única"

Un centenar de médicos de Badajoz se han concentrado este miércoles para exigir la reducción y regulación de turnos y guardias. Las protestas, impulsadas por el Colegio de Médicos de Badajoz, el Colegio de Médicos de Cáceres y el Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex), giran en torno a la creación de un estatuto único para los médicos, sustituyente al Estatuto Marco pactado en enero entre el gobierno central y los principales sindicatos sanitarios.

Esta manifestación, la primera de las cinco semanas de huelga que convocarán una vez al mes hasta junio, se ha iniciado en la puerta del Colegio Sagrada Familia y ha finalizado frente a la Delegación del Gobierno.

Mejora de las condiciones

"Exigímos un convenio singular para una profesión singular", declara Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y del Simex. "Cualquier médico no se despeina ninguna semana entre 65 y 80 horas, sumando las jornadas de guardia. Conciliación es la palabra fundamental aquí".

Asimismo, se ha mostrado "muy duro" con el Ministerio de Sanidad, criticando el estado de bloqueo de las negociaciones y ha calificado el Estatuto Marco actual de "bodrio".

A estas protestas se han sumado también los residentes MIR. "No pedimos trabajar menos, sino mejor. No tener que hacer 24 horas seguidas en un día", alega Danae Andreu Costa, responsable del Área de Formación Sanitaria Especializada del Simex y residente de último año. "No se puede seguir intentando comercializar con cosas como son la salud, el descanso o la seguridad de las personas".

Para Natividad Sánchez Santos, representante de los médicos de Atención Primaria, este área es la más "danmificada" dentro del sistema público sanitario: "Tenemos las mismas condiciones que el resto de nuestros compañeros, con la dificultades de la puerta de entrada. Nuestros pacientes entran, llaman a la puerta y nos tienen allí".

También se han unido a la manifestación asociaciones de pacientes, como Patricia García, presidenta de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, quien declara que "debemos apoyar a los médicos, porque son sus superhéroes pero no hay que olvidar que son humanos".

Repercusiones de la huelga

Con respecto a las consecuencias de la huelga, Pedro Hidalgo ha pedido disculpas a todos los ciudadanos por el aumento de la lista de espera, aunque recuerda que se están cubriendo todos los servicios que no son demorables: "Estamos cubriendo centros de salud con un médico por cada tres que haya en las unidades".

La huelga continuará vigente hasta el viernes, y ha alcanzado un seguimiento aproximado del 18% en Badajoz.