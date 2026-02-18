Cinco localidades de la provincia de Badajoz contarán con 'Espacios Nubeteca' en su bibliotecas

Las localidades pacenses de Orellana la Vieja, Siruela, Palazuelo, Vivares y Retamal de Llerena contarán con 'Espacios Nubeteca' en su bibliotecas y agencias de lecturas.

Para llevar a cabo este proyecto, estos municipios recibieron entre los días 3 y 12 de febrero la visita de los responsables de los diseños de los espacios y de personal técnico del Servicio Provincial de Bibliotecas, así como la entrega del equipamiento tecnológico y al inicio de los trabajos de diseño y adecuación de estos espacios, que comenzarán su andadura en los próximos meses.

El objetivo de estas visitas ha sido, por un lado, comprobar el correcto estado y funcionamiento del equipamiento suministrado por la Diputación y, por otro, determinar, junto a los responsables institucionales de cada municipio y el personal de las respectivas bibliotecas y agencias de lectura, la ubicación más adecuada para el nuevo Espacio Nubeteca dentro de cada instalación.

Entrega del equipamiento tecnológico para el proyecto de Nubeteca / Diputación de Badajoz

Incorporación relevante

De esta forma, señala la diputación que, como ya ocurriera en la anterior implantación de nuevos espacios a la red, resulta "especialmente relevante" la incorporación a este proyecto de municipios con menos de 1.000 habitantes ya que, a través de sus agencias de lectura, estas localidades dispondrán de las "mismas oportunidades" de acceso a recursos digitales, formación y servicios innovadores que los municipios de mayor tamaño, reforzando así la cohesión territorial y la equidad en el acceso a la cultura y al conocimiento.

Asimismo, asegura que la creación de los Espacios Nubeteca es la "piedra angular" del Plan de Fomento de la Lectura Digital con el que Diputación apuesta por la "reinvención e hibridación de los espacios físicos y digitales, así como por la creación de infraestructuras sociales vitales para su uso virtual por parte de las comunidades lectoras de los municipios de su provincia".

La puesta en marcha de estos espacios responde a la voluntad de "incorporar de manera significativa la lectura digital en la red de bibliotecas y agencias de lectura de la provincia".

Presupuesto de 240.000 euros

Cabe recordar, finalmente, que la resolución del proyecto Nubeteca 2025-2028, publicada el 31 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial de la Provincia, contempla la adjudicación a 20 bibliotecas y agencias de lectura con un presupuesto de 240.000 euros. Estas adjudicaciones se sumarán a las 60 que ya están en marcha y consolidarán un modelo de biblioteca pública adaptado a los retos del siglo XXI.

El proyecto contribuye de forma directa a la consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en consonancia con las directrices de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas). En concreto, el acceso universal a la información y la capacitación digital contribuyen a la reducción de la pobreza y de las desigualdades (ODS 1 y ODS 10), mientras que el impulso de la alfabetización tecnológica favorece una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4).

Visita de los responsables de los diseños de los espacios y de personal técnico del Servicio Provincial de Bibliotecas. / Diputación de Badajoz

Con esta iniciativa, la Diputación de Badajoz "reafirma su compromiso con la modernización de los servicios públicos bibliotecarios, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura y al conocimiento en toda la provincia", ha concluido.