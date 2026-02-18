Sentencia
Condenados seis vecinos de Badajoz por robar 1.700 kilos de melones y sandías en una finca
Tras un acuerdo entre fiscalía y defensas, las penas se fijan en 1 año y 7 meses de prisión para dos de ellos y en 1 año para el resto. Otros dos acusados son absueltos
Seis vecinos de Badajoz han sido condenados a prisión por varios robos cometidos en una finca del término municipal de la localidad pacense de Valdelacalzada, de la que se llevaron más de 1.700 kilos de melones y sandías. Otros dos acusados, un hombre y una mujer, han sido absueltos al no acreditarse su participación en estos hechos.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz ha dictado sentencia de conformidad tras el acuerdo entre la fiscalía y las defensas. A los seis condenados, a quienes se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación de daño, les ha impuesto un año de cárcel a cada uno por un delito continuado de hurto. Además, a dos de ellos los ha castigado con 7 meses más de prisión por otro delito de amenazas.
A todos se les prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la finca durante 3 años y los dos condenados por amenazas tampoco podrán aproximarse ni comunicarse con el propietario de la explotación ni con sus trabajadores durante dos años.
Los hechos por los que han sido condenados sucedieron en julio de 2023. Según la sentencia, los condenados, «de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», entraron hasta en tres ocasiones en la finca. El primer día se apoderaron de 1.100 kilos de melones y sandías; el segundo de una cantidad que no se pudo determinar con exactitud; y el tercero, de 260 kilos de estas mismas frutas.
Amenazas
Además, dos de ellos, en presencia de dos agentes de la Guardia Civil, «intimidaron gravemente» al propietario de la finca, con ánimo de amedrentarlo, después de que este les recriminara sus acciones. Uno llegó a coger una piedra y blandirla en el aire.
También, al día siguiente, atemorizaron a los trabajadores para que no les denunciaran, para lo que uno de ellos usó un destornillador con el objetivo de «aumentar el temor».
Los acusados, antes del día del juicio oral habían consignado 1.500 euros a favor del perjudicado en concepto de responsabilidad civil. Para uno de ellos, interno en la cárcel de Badajoz por otros hechos, se ha establecido un plan de pago para que abone los 300 euros que les corresponden en cuotas mensuales de 10 euros.
Para todos los condenados, el tribunal ha acordado la suspensión de la pena de prisión, condicionado a que no delincan durante el tiempo establecido (entre 2 y 3 años). Los procesados han estado representados en esta causa por los abogados José Conde, Alfredo Pereira, Francisco José Ruiz, Raúl Montaño, Jenaro García, Antonio José Calzadilla y Fernando Cumbres.
- El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz