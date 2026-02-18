CSIF presenta un proyecto para implantar el grado de FP de Mecánico Aeronáutico en la base de Talavera la Real (Badajoz)

El sindicato CSIF ha presentado este miércoles un proyecto para la implantación en Extremadura del Módulo de Grado Superior de Formación Profesional en la especialidad de Mecánico Aeronáutico en la base aérea de Talavera la Real (Badajoz).

El presidente de CSIF en Extremadura, Benito Román, ha mantenido una reunión este miércoles con el coronel jefe del Ala 23, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, a la que también han asistido los responsables del sector de Administración General del Estado del sindicato Alonso Torres Espinosa, José Luis Sánchez Durán y Manuel Martín Villaroel, para trasladarle este proyecto, en el que se ha estado trabajando desde hace más de tres años, tras las noticias sobre los planes para reforzar y modernizar la Escuela de Reactores con la llegada de medio centenar de aeronaves nuevas, que está previsto que comiencen a recepcionarse en el año 2028, para sustituir a los históricos cazas F-5.

Tras este encuentro en la base de Talavera la Real, el sindicato solicitará otra reunión a la Consejería de Educación con el mismo propósito, porque las competencias en esta materia son de la comunidad autónoma.

En este sentido, Román ha señalado que es "necesario" que haya voluntad política para implantar este nuevo módulo de Mecánico Aeronáutico, “que supone una apuesta apasionante para Extremadura, para sus jóvenes y para el empleo en la región”, ha dicho.

Creación de empleo para civiles

El proyecto de CSIF plantea que las clases teóricas se impartan en centros educativos de Extremadura, mientras las prácticas se podrían desarrollar en la propia base aérea, que cuenta con unas “magníficas instalaciones y material específico para esta especialidad”, ha subrayado su presidente.

CSIF Extremadura prevé que con la llegada del nuevo avión se podría abrir la oportunidad para la creación de nuevos puestos de trabajo para personal civil en la base de Talavera la Real, como empleados de la empresa a la que se asigne el mantenimiento de estas aeronaves.

En este sentido, el sindicato afirma que la Escuela de Reactores necesita plazas de esta especialidad que, en las diferentes Ofertas de Empleo Público de la Administración General del Estado quedan desiertas o son ocupadas por poco tiempo, debido a que los adjudicatarios no son de la región y se marchan enseguida.

Noticias relacionadas

"CSIF apuesta con total firmeza por este magnífico proyecto como una iniciativa ilusionante que supone una gran oportunidad para nuestra tierra y nuestros jóvenes”, insiste el sindicato.