La Diputación de Badajoz muestra en La Cocosa 'Las figuras de la Luna'

La Diputación de Badajoz celebrará el próximo 27 de febrero a las 20.30 horas una nueva observación astronómica en la finca La Cocosa bajo el título ´Las figuras de la Luna´, una propuesta centrada en el conocimiento detallado de este satélite natural y en la contemplación de una destacada alineación planetaria visible esa noche.

La actividad forma parte del programa anual 2025–2026 del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC) y contará con servicio de autobús gratuito desde Badajoz, con salida prevista a las 20.00 horas.

La sesión permitirá disfrutar de la Luna prácticamente en todo su esplendor, abordando sus principales características físicas y geológicas. El equipo especializado del CPPC explicará el relieve de su superficie —mares, cráteres y formaciones destacadas— así como diversas curiosidades asociadas a su origen y evolución. La observación combinará la contemplación a simple vista con el uso de telescopios y sistemas de proyección en pantalla, que facilitarán una interpretación didáctica y accesible.

Además, durante la misma noche podrá apreciarse una alineación planetaria especialmente significativa, antesala de la que se producirá al día siguiente. En el cielo nocturno serán visibles hasta seis integrantes: Mercurio, Venus, Júpiter, Urano y Neptuno, un fenómeno de especial interés divulgativo. La actividad alternará la observación directa del firmamento con el análisis guiado mediante instrumentación astronómica, permitiendo contextualizar científicamente la disposición de los planetas y su dinámica orbital.

Hasta 50 personas

El aforo máximo será de 50 plazas. Las inscripciones se abrirán mañana jueves 19 de febrero a las 10.00 horas y deberán formalizarse a través de la web del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz (https://sostenibilidad.dip-badajoz.es/oficina-virtual/formularios). El servicio de autobús será gratuito y el punto exacto de salida en Badajoz se comunicará a las personas participantes mediante correo electrónico.

Esta iniciativa se integra en la programación anual del Centro de Promoción y Protección del Cielo, un proyecto estratégico impulsado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz para fomentar la educación ambiental, la cultura científica y la protección del cielo nocturno como patrimonio natural.

El CPPC, ubicado en la finca La Cocosa y reconocido por la Fundación Starlight por la calidad de su cielo, constituye un enclave de referencia para la divulgación astronómica en la provincia.

Las actividades del centro se alinean, además, con la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches', orientada a impulsar el astroturismo sostenible y a preservar el firmamento como recurso ambiental, cultural y de desarrollo rural, reforzando el compromiso de la Diputación de Badajoz con un modelo de territorio que integra sostenibilidad, conocimiento y valorización del patrimonio natural nocturno.