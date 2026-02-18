Eduardo Fernández expone su nueva muestra en El Corte Inglés de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este miércoles la exposición ‘De la raya a Nueva York’, de Eduardo Fernández León. La muestra consta de una selección de 20 obras que exploran la textura y el color a través del óleo y el acrílico sobre lienzo.

La temática se centra en pueblos y la cultura de ‘La Raya’, a uno y otro lado de la frontera, contextualizada con la ciudad de Nueva York, lugares unidos en las propias vivencias del autor.

Un autor de vanguardia

Eduardo Fernández, nacido en Quintana de la Serena, ha participado en diferentes exposiciones individuales y colectivas, celebradas en las Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Badajoz, el Museo del Granito de Quintana de la Serena, Ámbito Cultural de El Corte Inglés y el Casino de Badajoz.

Eduardo Fernández se ha formado en la técnica del dibujo en la Escuela de Arte y Oficio de Badajoz y en la pintura al óleo en el taller del pintor Jorge Naranjo. Su evolución pictórica le ha llevado a navegar por el arte abstracto y la vanguardia, a pesar de iniciarse en el naturalismo.

La entrada a la exposición es gratuita y podrá visitarse hasta el 28 de febrero.