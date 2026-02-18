La fauna ibérica llega al Hospital Centro Vivo de Badajoz

El Hospital Centro Vivo acoge este miércoles la exposición fotográfica 'Fauna ibérica, serie en negro' de Miguel Cordón García-Rubio, compuesta por 35 fotografías relacionadas con la fauna ibérica. Para capturar estas imágenes, el artista ha empleado técnicas fotográficas “de alta velocidad”, combinadas con aporte de luz continua.

Miguel Cordón, extremeño, está especializado en este tipo de fotografía animal, y ha capturado la mayoría de sus imágenes en el punto de observación Hide Sierra de La Osa, en Burguillos del Cerro.

Entorno natural

Esta selección pone en valor la riqueza y la diversidad de las especies que habitan en el entorno natural de la región, desde ginetas, garduñas, zorros y diferentes especies de aves. Todas ellas “cazadas” en pleno movimiento.

La exposición, de entrada gratuita, podrá ser visitada por los pacenses hasta el 1 de marzo.