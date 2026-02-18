Fedexcaza se persona como acusación popular contra cuatro acusados de furtivismo en Badajoz

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y Fundación Artemisan se han personado como acusación popular en la causa que se sigue contra cuatro vecinos de Badajoz, Villar del Rey, Alburquerque y Mérida que fueron detenidos el pasado mes de diciembre por la Guardia Civil tras presuntamente abatir tres ciervos y un gamo valorados en más de 40.000 euros en cotos de caza mayor de la provincia pacense. A todos ellos se les investiga por los delitos contra la protección de la fauna, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización delictiva.

Las dos entidades, según han explicado, han decidido personarse en este procedimiento judicial "por el compromiso firme del sector cinegético en la lucha contra la delincuencia y la repulsa hacia este tipo de actividades que provocan enormes perjuicios al medio ambiente, a la sociedad y a la propia actividad cinegética".

La investigación, llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se inició cuando se tuvo conocimiento de una serie de hechos relacionados con la caza furtiva, donde se abatieron piezas valoradas en más de 41.000 euros. Estas acciones se venían cometiendo desde hacía meses en cotos de caza mayor situados en los términos municipales de Villar del Rey y Alburquerque y del oeste y sur de la provincia.

Los cazadores furtivos, según la Guardia Civil, actuaban siempre durante la noche y presuntamente con el objetivo de obtener trofeos de interés, ya que en la mayoría de los casos retiraban las cabezas de las piezas abatidas. Las sospechas se centraron en los integrantes de un grupo, que supuestamente funcionaba de manera coordinada y en el que cada uno tenía unas funciones concretas. Así, los agentes consiguieron sorprenderlos cuando los cuatro circulaban en un vehículo en la carretera que une Aliseda y Villar del Rey.

Algunos de los ocupantes llevaban manchadas de sangre la ropa y el calzado y en el interior del coche se hallaron un rifle con silenciador artesanal y un visor térmico, además de una linterna, navaja y carne perteneciente a un ciervo. Los investigadores averiguaron que en uno de los cotos habían abatido un gamo y tres venados, a los que les cortaron la cabeza para retirarles su cornamenta. A uno de ellos, además, le habían extraído los lomos, por lo que fueron detenidos.

Reconocimiento al Seprona

Fedexcaza y la Fundación Artemisa han querido reconocer públicamente "la gran labor" desarrollada por la Guardia Civil, y en especial por el Seprona, "cuyo trabajo resulta imprescindible" para atajar estas prácticas.

"El sector cinegético es el primer interesado en erradicar esta lacra que tanto daño hace a la caza, al campo y a la imagen de los cazadores responsables. El furtivismo no tiene cabida en la caza ni en la sociedad y esperamos que con la colaboración entre administraciones, fuerzas de seguridad y el propio sector sea posible minimizar estas prácticas delictivas", han señalado ambas entidades.