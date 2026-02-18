Fundación CB organiza un concierto de Lisa Schmidt y Mauricio Sotelo

La soprano Lisa Schmidt y el pianista Mauricio Sotelo protagonizan el próximo concierto de la Temporada Lírica 'A viva voz' el 20 de febrero, a las 19.30 horas, en la sede de Fundación CB de la calle Montesinos. Ofrecerán un programa de gira en torno a los Wesendonck Lieder de Wagner y la música alemana de principios del siglo XX.

Dos artistas de recorrido internacional

Lisa Schmidt estudió en Weimar y ha sido galardonada en diferentes concursos alemanes. Sotelo-Romero recibió también su formación en Alemania, fundamentalmente en Weimar y Berlín. Actualmente está desarrollando una incipiente y prometedora carrera como director de orquesta, desempeñando labores de asistente de dirección esta temporada en el Teatro del Liceu de Barcelona.

Nuevo capítulo de la Temporada Lírica

Este concierto se encuadra dentro de la tercera edición del ciclo de lírica 'A viva voz'. Este conjunto de recitales tiene como objetivo poner en valor la música lírica mediante conciertos que combinan piano y voz, además de dinamizar el Casco Antiguo pacense a través de la cultura. Fundación CB ha vuelto a contar con la colaboración del músico Javier González Pereira para diseñar la programación de esta temporada lírica.

Noticias relacionadas

El ciclo proseguirá el 6 de marzo con un concierto a cargo de la soprano Violeta Siesto y el pianista Juan Fernando Díaz, y continuará ofreciendo actuaciones hasta junio.