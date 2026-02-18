El mercado floral vuelve a la plaza Alta de Badajoz con muchas novedades

El mercado floral del Casco Antiguo de Badajoz ya tiene fecha para su segunda cita. Tras el éxito de la primera edición, celebrada en noviembre, regresa una de las actividades que trata de atraer público al barrio histórico de la ciudad los fines de semana.

La cita para el nuevo mercado será este sábado, día 21 de febrero, entre las 10.00 y las 14.00 horas en la plaza Alta pacense. Después del parón de dos meses, en diciembre por la presencia del mercado navideño y en febrero por problemas administrativos, regresa este evento que contó con una participación más que aceptable en su primera edición.

Repleto de novedades

El mercado floral vuelve cargado de novedades. En primer lugar, el número de expositores casi se multiplica por dos. Si en la primera vez que se realizó congregó a 11 profesionales que acercaron productos relacionados con el arte floral, las plantas y la artesanía, el próximo sábado serán, al menos, 19 los que monten su puesto.

Además, desde la organización aseguran que cuentan con la colaboración de la asociación de vecinos del Casco Antiguo que se suma a este evento que tiene intención de permanecer en el tiempo. Lo hacen, por ejemplo, cediendo espacios para poder desarrollar otras actividades complementarias. En concreto, se tratan de dos talleres que llegan, según su organizadora, para dotar de un mayor atractivo a este mercado.

La organización destaca la incorporación de este colectivo vecinal en este mercado: "Nos parece muy interesante que los talleres sean allí, por cercanía y por territorio, porque qué mejor que en su sede, porque este tipo de actividades repercuten directamente en el barrio". La intención es que este tipo de actividades puedan seguir realizándose en las próximas ediciones y que supongan un grueso de la programación.

Los talleres

La primera de las formaciones que se impartirán será para aprender a hacer cepillos de bambú con flores prensadas. Azalea Complementos será quien lo desarrolle y enseñará esta técnica de impresión. El lugar elegido para desarrollarlo es en la sede de la asociación de vecinos, en la plaza Alta número 25 a las 11.00 horas. Los interesados tendrán que inscribirse de manera previa y tendrá un coste de 10 euros en el que incluyen los materiales utilizados.

Taller de flores prensadas en un cepillo de bambú en el mercado floral de la plaza Alta de Badajoz. / La Crónica

El segundo taller será para aprender a realizar postales con motivos florales pintados en acuarela. Este se desarrollará a las 12.15 y tendrá un coste de 5 euros.

Taller de tarjetas postales en el mercado floral de la plaza Alta de Badajoz. / La Crónica

Los expositores

Desde que se realizara la convocatoria a través de redes sociales para la nueva edición, han sido muchos los interesados en poder exponer sus productos y su artesanía. El poder de convocatoria de esta cita sigue aumentando y desde la organización valoran muy positivamente el número de participantes.

Según detallan desde la organización, habrá "floristerías, plantas, macramé, diseño en 3D de maceteros, flores preservadas, maceteros, terrarios, bisutería o artesanía con elementos botánicos y naturales", entre otros.

Extremeñing Topic, organizadores de esta iniciativa, dejan abierta la posibilidad de que más empresas o artesanos instalen sus stands en este mercado y facilitan dos vías de contacto: a través del teléfono 691426522 o del correo extremenintopic@gmail.com .