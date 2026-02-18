Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Tras un acuerdo entre fiscalía y defensas, las penas se fijan en 1 año y 7 meses de prisión para dos de ellos y en 1 año para el resto. Otros dos acusados son absueltos

El Instituto San Fernando, el único centro público con ciclos en servicios de sala y cocina, enfrenta una preocupante disminución de alumnos en restauración, a pesar de la alta demanda laboral

El barrio de 'Los machas' celebra un entierro multitudinario con 42 agrupaciones y 500 kilos de sardinas

Con estas nuevas incorporaciones, Extremadura cuenta ya con un total de 18 resturantes galardonados: 16 con un Sol, uno con 2 Soles (Dromo) y otro con 3 Soles (Atrio)

Noticias relacionadas

El Arte-Facto se impone en el apartado de Artefactos y repite triunfo tras haber ganado también el desfile del domingo