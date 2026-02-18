Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Condenados seis vecinos de Badajoz por robar 1.700 kilos de melones y sandías en una finca
Tras un acuerdo entre fiscalía y defensas, las penas se fijan en 1 año y 7 meses de prisión para dos de ellos y en 1 año para el resto. Otros dos acusados son absueltos
Mucho empleo y poca vocación: la hostelería de Badajoz busca camareros
El Instituto San Fernando, el único centro público con ciclos en servicios de sala y cocina, enfrenta una preocupante disminución de alumnos en restauración, a pesar de la alta demanda laboral
La sardina sí salió en San Roque y desfiló como manda la tradición en Badajoz
El barrio de 'Los machas' celebra un entierro multitudinario con 42 agrupaciones y 500 kilos de sardinas
Dromo, en Badajoz, consigue dos Soles Repsol y otros tres restaurantes extremeños se estrenan con un Sol
Con estas nuevas incorporaciones, Extremadura cuenta ya con un total de 18 resturantes galardonados: 16 con un Sol, uno con 2 Soles (Dromo) y otro con 3 Soles (Atrio)
Moracantana logra el primer premio en el desfile del Entierro de la Sardina de Badajoz
El Arte-Facto se impone en el apartado de Artefactos y repite triunfo tras haber ganado también el desfile del domingo
