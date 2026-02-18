Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Edificio de los juzgados de Badajoz, en la Ronda Norte.

Edificio de los juzgados de Badajoz, en la Ronda Norte.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Condenados seis vecinos de Badajoz por robar 1.700 kilos de melones y sandías en una finca

Tras un acuerdo entre fiscalía y defensas, las penas se fijan en 1 año y 7 meses de prisión para dos de ellos y en 1 año para el resto. Otros dos acusados son absueltos

Mucho empleo y poca vocación: la hostelería de Badajoz busca camareros

El Instituto San Fernando, el único centro público con ciclos en servicios de sala y cocina, enfrenta una preocupante disminución de alumnos en restauración, a pesar de la alta demanda laboral

La sardina sí salió en San Roque y desfiló como manda la tradición en Badajoz

El barrio de 'Los machas' celebra un entierro multitudinario con 42 agrupaciones y 500 kilos de sardinas

Dromo, en Badajoz, consigue dos Soles Repsol y otros tres restaurantes extremeños se estrenan con un Sol

Con estas nuevas incorporaciones, Extremadura cuenta ya con un total de 18 resturantes galardonados: 16 con un Sol, uno con 2 Soles (Dromo) y otro con 3 Soles (Atrio)

Moracantana logra el primer premio en el desfile del Entierro de la Sardina de Badajoz

El Arte-Facto se impone en el apartado de Artefactos y repite triunfo tras haber ganado también el desfile del domingo

