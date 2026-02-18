Raquel del Puerto asiste al Consejo Político Anual de Partenalia

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha asistido este miércoles al Consejo Político de Partenalia, una asociación sin ánimo de lucro integrada por instituciones provinciales y gobiernos locales de varios países europeos, con el fin de coordinarse y promover la cooperación territorial. El encuentro se ha celebrado en Torrent, Valencia.

Esta organización está formada por diputaciones provinciales y organismos locales de España, Bélgica, Francia, Italia y Portugal. La Diputación de Badajoz es uno de los 17 miembros activos, y por ello ha participado en el Consejo Político anual, en el que han aprobado el resumen de actividades y el avance presupuestario de 2025. Asimismo, el Consejo Político ha dado el visto bueno a los presupuestos de 2026 y al Plan de Acción de 2026.

Este encuentro también ha permitido renovar el comité administrativo de la organización para los siguientes dos años. En este caso, la Diputación de Valencia será la presidente de Partenalia hasta 2028 y la Provincia de Lucca, en Italia, se hace cargo de la vicepresidencia. Además, se han incorporado dos nuevos socios: Turín, en Italia; y Hannover, en Alemania.

Declaración de Torrent

Por otro lado, los asistentes han aprobado por unanimidad lo que han denominado como Declaración de Torrent, con la que se reclama mayor participación de las autoridades intermedias en el diseño de los planes nacionales. La declaración defiende la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al sistema empleado para calcular la contribución de la Unión Europea a la política de cohesión, que hace referencia específica al Producto Interior Bruto regional per cápita.

Partenalia muestra su apoyo a esta metodología basada en el nivel NUTS-3, diseñado para áreas de menor tamaño poblacional. Para ello, las Autoridades Locales Intermedias (ALI) deben participar directamente en el diseño e implementación de los planes nacionales y regionales.

La jornada del Consejo Político finalizó con un taller del proyecto PROVote, una iniciativa europea diseñada para fomentar una mayor participación ciudadana en la democracia de la Unión Europea, con especial atención a jóvenes, mujeres, comunidades marginadas y ciudadanos móviles europeos.

La presidenta de la Diputación ha destacado la importancia de pertenecer a esta asociación, ya que la unión facilita una mayor defensa de los intereses de las diputaciones en la Unión Europea, y por ende, de los la ciudadanía de las provincias.