Viajar a Canarias desde Badajoz por 95 euros: nueva promoción para volar esta primavera

Viajar a Canarias desde Badajoz vuelve a estar al alcance de casi cualquier bolsillo. Binter acaba de lanzar una nueva promoción que permitirá comprar billetes desde 95 euros por trayecto, siempre que se adquiera ida y vuelta, para volar entre el 8 de abril y el 15 de junio de 2026.

La oferta estará disponible hasta el 2 de marzo y se aplica a las conexiones a través de Gran Canaria, manteniendo las condiciones habituales del servicio.

La ruta entre Badajoz y el archipiélago cuenta con cuatro frecuencias semanales: martes y sábados vía Gran Canaria y lunes y viernes vía Tenerife, lo que facilita tanto escapadas de fin de semana como estancias más largas.

Conexión gratuita entre islas

Una de las principales características es que los pasajeros pueden llegar a cualquier isla canaria sin coste adicional. La compañía mantiene en esta ruta los vuelos interinsulares de conexión gratuitos, gracias a los más de 220 trayectos diarios que opera dentro del archipiélago. De este modo, el viajero puede volar al mismo precio a destinos como Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro o La Gomera.

Los vuelos se operan con aviones Embraer E195-E2, considerados los reactores más silenciosos y eficientes de su categoría, con mayor espacio entre filas y sin asiento central. El billete incluye equipaje de mano en cabina y aperitivo gourmet de cortesía, sin suplementos adicionales para los pasajeros.

Cómo reservar

Los interesados pueden adquirir los billetes a través de la página web de Binter, su aplicación móvil, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde pueden consultarse las condiciones y disponibilidad.

Cabe destacar que las plazas a los precios más bajos son limitadas.