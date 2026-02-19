El Ayuntamiento de Badajoz pondrá a punto las pistas deportivas de La Paz

El Ayuntamiento de Badajoz va a acondicionar las pistas deportivas de la barriada de La Paz, ubicadas en la avenida del Perú, justo al lado de la Biblioteca Pública del Estado Bartolomé J. Gallardo.

Estas instalaciones municipales presentan numerosos desperfectos y desde hace tiempo requieren una puesta a punto para que los usuarios puedan disfrutar de unas instalaciones adecuadas. Era una de las actuaciones que tenía en cartera la Fundación Municipal de Deportes (FMD).

Grandes grietas en una de las pistas. / Diego Rubio Paredes

Ahora los pavimentos de las pistas de La Paz se encuentran agrietados, parte de los ladrillos del muro del cerramiento perimetral están rotos y llenos de pintadas, el mobiliario se encuentra oxidado, la alambrada de malla metálica tiene agujeros y parte de la pintura que separa las pistas ha desaparecido.

Los trabajos se han licitado con un presupuesto base de 61.810 euros y ya se están ultimando los trámites para su adjudicación. Se presentaron cuatro ofertas, pero una se excluyó por ser anormalmente baja. Entre las otras tres, la Unidad Técnica de la Fundación Municipal de Deportes ha propuesto al órgano de contratación que se adjudique a la empresa EAF Soluciones, al considerar su propuesta -con un valor económico de 56.736 euros- como la más ventajosa. No obstante, aún no es definitiva.

Las actuaciones previstas, según recoge el pliego de condiciones, consisten en la sustitución parcial del cerramiento, donde se repararán la fila superior de ladrillos vistos, que son los que presentan desperfectos. Además, se eliminarán las pintadas que han realizado los vándalos.

Pavimento de resinas

Para reacondicionar el pavimento deportivo, se lijará toda la superficie y se taparán las grietas con mezcla de mortero y resinas epoxídicas. El siguiente paso será instalar un pavimento de resinas acrílicas y una capa de sellado con este mismo material.

El proyecto también incluye la limpieza de todo el pavimento de hormigón mediante el uso de agua a prisión y el posterior pintado mediante dos capas de pintura acrílica especial para pavimentos.

El pavimento de una de las pistas, desgastado. / Diego Rubio Paredes

Además, se renovará el mobiliario que se encuentra actualmente en mal estado.

Dos meses

Una vez que se formalice el contrato y se firme el acta de replanteo, el plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses. La garantía se extenderá por periodo de un año desde la firma del acta de recepción de la obra, o en su defecto, desde la fecha de la última certificación.

Las deficiencias de las pistas deportivas de la barriada de La Paz han suscitado en más de una ocasión las quejas de los numerosos usuarios que las utilizan prácticamente a diario, que llevan tiempo esperando que estas instalaciones se remocen. Los trabajos ya se sacaron a concurso con anterioridad, pero, como ocurrió con las pistas de María Auxiliadora, la licitación quedó desierta. n