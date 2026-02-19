Conservatorio Superior
Badasax ofrece tres conciertos en Badajoz con el saxofón como protagonista
El festival se celebra del 23 de febrero al 7 de marzo
Badasax’26 se celebra del 23 de febrero al 7 de marzo como un festival con más de 20 años de trayectoria, organizado por el Aula de Saxofón del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, bajo la coordinación del profesor Vicente Contador.
Concebido como un punto de encuentro entre alumnado, exalumnado y estudiantes de otros centros, Badasax promueve el intercambio de conocimientos y experiencias artísticas en torno a la familia del saxofón, su interpretación y su estudio.
El programa incluye varios conciertos de alto nivel.
El 23 de febrero, a las 17.30 horas, tendrá lugar el de Xavier Larsson (saxofón) y Eduardo Moreno (piano) en el salón de plenos de la Diputación de Badajoz.
Los días 6 y 7 de marzo, a las 20.00 horas, el Ensemble de Saxofones del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, con Raúl Ramos como director invitado, ofrecerá conciertos en la Sala Azul del Palacio de Congresos de Badajoz y en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo, respectivamente.
Uno de los ejes fundamentales de esta edición es el workshop de Xavier Larsson, figura de primer nivel internacional, cuya presencia sitúa al conservatorio en un contexto de proyección internacional y refuerza su apuesta por una formación artística de excelencia.
El festival se completa con un showroom de marcas profesionales, en el que estarán presentes Selmer y Vandoren.
