La Cámara de Badajoz logra la aprobación de CapabiliTIC, un proyecto europeo íntegramente diseñado desde la entidad para impulsar la digitalización

La Cámara de Comercio de Badajoz ha logrado la aprobación del proyecto europeo CapabiliTIC en el marco del programa Interreg VI-A España–Portugal (POCTEP), una iniciativa estratégica de cooperación transfronteriza que dará comienzo en las próximas semanas y que moviliza un presupuesto total de un millón de euros.

CapabiliTIC, diseñado y elaborado íntegramente desde el Departamento de Proyectos Europeos de la Cámara, tiene como objetivo impulsar la transformación digital de las PYMES y micropymes de la Eurorregión EUROACE (Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal), reforzando su competitividad y contribuyendo a una transición digital efectiva y equitativa en ambos lados de la frontera.

La aprobación de este proyecto supone un importante reconocimiento al trabajo técnico y estratégico desarrollado por la Cámara en el ámbito de la captación y gestión de fondos europeos. Tras un proceso complejo y altamente competitivo, CapabiliTIC consolida a la Cámara como entidad de referencia en el diseño y liderazgo de iniciativas europeas al servicio del desarrollo empresarial regional.

Un proyecto estratégico para cerrar la brecha digital

CapabiliTIC nace con una clara vocación transformadora. La región EUROACE presenta aún importantes retos en materia de capacidades digitales y uso avanzado de las TIC. Para hacer frente a esta brecha, el proyecto actuará en tres ámbitos estratégicos clave para el futuro empresarial: servicios en la nube, inteligencia artificial y big data.

A través de acciones de formación especializada, capacitación técnica y asesoramiento personalizado, numerosas empresas de la región podrán mejorar su madurez digital, optimizar procesos, innovar en sus modelos de negocio y acceder a nuevas oportunidades de mercado.

Más allá de la inversión económica, CAPABILITIC representa una apuesta firme por el talento, la cooperación y la cohesión territorial. El proyecto demuestra que la colaboración transfronteriza es una herramienta eficaz para generar impacto real en el tejido productivo y fortalecer la competitividad de las empresas en un entorno cada vez más digitalizado.

La Plataforma CapabiliTIC: un modelo innovador de acompañamiento digital

Entre las principales novedades del proyecto destaca la creación de la “Plataforma CapabiliTIC”, un espacio digital que servirá como catálogo de herramientas TIC disponibles para las empresas, incorporando además tutoriales personalizados que facilitarán la adopción práctica de soluciones inteligentes.

Este enfoque supone un avance significativo respecto a los modelos tradicionales de capacitación, ya que permitirá un acompañamiento continuo, adaptado y orientado a la toma de decisiones informadas. De este modo, las empresas podrán reducir riesgos, optimizar recursos y avanzar en su digitalización de forma segura y sostenible.

Un consorcio sólido al servicio del territorio

CapabiliTIC está liderado por la Cámara de Comercio de Badajoz como entidad coordinadora y cuenta con la participación de un sólido consorcio de socios de ambos lados de la frontera: la Universidad de Extremadura, la Cámara de Comercio de Cáceres, la Universidade da Beira Interior, ACIPS (Associação Comercial e Industrial da Ponte de Sor), CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), AEE (Associação Empresarial de Elvas), AEBB (Associação Empresarial da Beira Baixa) y PACT (Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, S.A), conformando una alianza estratégica que refuerza el carácter transfronterizo y el impacto territorial del proyecto.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Badajoz reafirma su compromiso con la innovación, la cooperación internacional y el fortalecimiento del tejido empresarial, situando a la región en una posición más competitiva ante los desafíos de la economía digital.