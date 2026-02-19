El Carnaval de Badajoz genera 56.060 kilos de basura en la calle, 5.000 más que en 2025

El antes y el después es sorprendente. Cuando el gentío disfrazado empieza a retirarse de las zonas carnavaleras en Badajoz (plaza de España, San Atón, San Francisco, Juan Carlos I, Minayo, Saavedra Palmeiro, Conquistadores y Santa María de la Cabeza, fundamentalmente), queda el rastro del botellón: toneladas de basura compuesta sobre todo de botellas, vasos y bolsas. De sábado a martes de Carnaval, en Badajoz se han recogido en la calle 56.060 kilos de residuos producto de la fiesta. Son casi 5.000 más que el año pasado el primer fin de semana. Cinco toneladas más. En 2025 se retiraron 51.300 kilos estos cuatro días. Este incremento evidencia que ha habido más gente en la calle.

La limpieza de la ciudad durante los días del Carnaval «es el mayor reto que tiene el servicio todo el año», afirma el concejal de Medio Ambiente, Rubén Galea. Lo compara con la Feria de San Juan que, aunque genera un volumen importante de residuos, están localizados, en el recinto ferial. Pero Carnaval «cambia de una noche a otra», pues la gente se desplaza por los lugares previstos, pero no siempre se concentra en los mismos. Por ejemplo, este año, la noche del lunes había muchísimos más carnavaleros en la avenida Juan Carlos I que en San Francisco, donde había huecos y se podía pasear con cierta tranquilidad y también se concentró menos gente en Saavedra Palmeiro que otros años. «Se cambia día a día», apunta el concejal.

Plaza de España. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Planificación

Siendo la limpieza un reto tan importante, la planificación de medios se realiza con mucha antelación. Como ocurre con la Policía Local, todo el personal de la concesionaria del servicio, FCC, está disponible estos días, organizado en turnos. En total, se han previsto 315 servicios, dedicados exclusivamente para la limpieza extraordinaria del operativo de Carnaval (no incluye el barrido habitual de las calles ni la recogida de contenedores). Además, están disponibles todos los medios mecánicos, 157 en total: desde barredoras, furgones cisterna, baldeadoras, vehículos de caja abierta (donde se depositan todos los residuos) y recolectores (como un tractor).

Por otro lado, este año se han instalado 300 papeleras adicionales en el recorrido del desfile y en las zonas carnavaleras y 50 contenedores, que facilitan la recogida,

El turno de trabajo comienza habitualmente a las 7.00 de la mañana, con la intervención previa de la Policía Local para despejar la zona. El domingo por la mañana empezaron más tarde porque había tanta gente que costó despejarla. Ocurrió en la plaza de España. En cambio, la noche del lunes al martes «ha sido más fácil», según el concejal. Posiblemente, porque la gente se trasladó a San Roque. Tras muchas horas de recogida y limpieza a pleno rendimiento, consiguen dejarlo todo «en perfecto estado» a las doce del mediodía. Cinco horas. Después repasan los aledaños. Por ejemplo, calles secundarias del entorno de San Francisco (Vasco Núñez o Menacho) y la plaza de España (Donoso Cortés). Calles en las que no hay tantos residuos, pero sí necesitan limpieza, porque aunque se han instalado 400 baños, hay quien no los utiliza. Existen comunidades de vecinos que incluso flanquean sus portales con estructuras de madera.Se han visto algunas en Minayo y en Menacho.

Paseo de San Francisco. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Una de las actividades de mayor afluencia y, por tanto, que más residuos genera es el Gran Desfile del domingo. En su itinerario se ha recogido casi el doble de residuos que el año pasado. En 2025 fueron 5.480 kilos y este año, 10.440. El concejal apunta que en ediciones anteriores el público empezaba a marcharse a partir de las siete o las ocho de la tarde. Pero esta vez ha aguantado una parte importante hasta las diez de la noche. El próximo año intentarán colocar más papeleras en el recorrido. También en San Roque, donde la afluencia fue masiva. Es verdad que no se pueden poner demasiadas, porque hay que dejar espacio suficiente para no obstaculizar el paso de personas con movilidad reducida o carritos de niños. La noche del lunes al martes, incluido San Roque, se han recogido 16.660 kilos de basura. El año pasado fueron 14.340. La única noche en la que se han generado menos residuos ha sido la del viernes al sábado. Hizo mucho frío y hubo menos gente en la calle.

Noticias relacionadas

A pesar de este trabajo de limpieza extraordinario, los días siguientes se tiene que seguir reforzando. Ayer a primera hora se baldeó y continuarán insistiendo. Galea apunta que normalmente se tarda una semana o diez días hasta que desaparece el olor de la fiesta multitudinaria. Recuerda que el año pasado, como llovió de manera persistente, no se notó tanto. «Estamos en ello y en unos días quedará todo como si nada», se compromete.