Cerro Gordo celebra este viernes el Carnaval con siete murgas y cuatro comparsas

Cerro Gordo celebra este viernes su esperado Carnaval de Badajoz con una jornada festiva que combina desfile, actuaciones musicales y convivencia vecinal. La cita comenzará a partir de las 15.00 horas en la calle Lady Smith, aunque el desfile arrancará previamente desde el Baluarte de la Trinidad y recorrerá distintas calles hasta llegar al barrio.

El programa incluye una amplia participación de agrupaciones carnavaleras. En el apartado de murgas actuarán Los Minifolk (16.30 horas), Los Deskaraos (17.00 horas), Se Mace Tarde (17.30 horas), Da Terciao (18.00 horas), Los Mirindas (18.30 horas), Gitano y de Badajoz (19.00 horas) y Valentín, Entrenador Infantil (19.30 horas).

Ya por la noche será el turno de las comparsas: Achiweyba (21.00 horas), La Movida (21.30 horas), Es lo que hay (22.00 horas) y Meraki (23.00 horas), que pondrán ritmo y espectáculo a la recta final de la jornada.

La celebración, organizada por la Asociación de Vecinos Mirador de Cerro Gordo, contará además con barra, comida, bebida y música con DJ hasta el fin de fiesta. Como uno de los atractivos gastronómicos, se ofrecerá una paella popular con 200 raciones disponibles al precio de 3 euros por plato.

El cartel de la fiesta en Cerro Gordo. / Cedida

La entrada será libre, en una jornada que busca reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las fiestas más importantes del barrio.