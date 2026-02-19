Ciem Badajoz presenta una oficina para ayudar a la digitalización de las empresas

La Confederación Independiente de Empresarios de la provincia de Badajoz (Ciem), ha inaugurado este jueves la Oficina Acelera Pyme en Badajoz, una plataforma dirigida a la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores, ofreciéndoles asesoramiento para su transformación. Esta iniciativa se ha presentado en un acto celebrado en el Hotel Río.

Jose Luis Iniesta, presidente de Ciem Badajoz, ha señalado la importancia de la digitalización de las empresas extremeñas: "Hoy en día es inimaginable que una empresa no tenga internet o correo electrónico. Por eso, debemos seguir avanzando para que tengan una asesoría técnica adecuada" y así sumando herramientas para su modernización.

Iniesta ha recalcado que esta oficina está dirigida a toda la provincia de Badajoz y ha subrayado la participación en el proyecto de las tres principales asociaciones de autónomos de la región: la Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Badajoz, la Organización Profesional de Autónomos y Emprendedores de Extremadura y la Asociación de Trabajadores y Autónomos de Extremadura. "Son las tres organizaciones que firman el plan de autónomos y permitirán que todos ellos en Extremadura puedan beneficiarse de los avances de Acelera Pyme", ha dicho.

Funcionamiento de la plataforma

En esta presentación también ha participado Antonio Merchán, que estará al mando de la Oficina Acelera Pyme en Badajoz, y que ha explicado cómo van a realizar el proceso de mentoría y asesoría en digitalización: "Hemos desarrollado una herramienta con un motor de Inteligencia Artificial (IA). Tras una entrevista con los autónomos, volcamos la información en un motor que le proporcionará un análisis sobre como mejorar su digitalización".

Merchán ha explicado que la confederación organizará talleres de sensibilización de digitalización por todas las localidades, con especial atención en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Para el coordinador de Acelera Pyme, el perfil objetivo que más necesidades tiene de digitalización son los pequeños autónomos y las micropymes.

Noticias relacionadas

La Oficina Acelera Pyme está ubicada en la sede de Ciem Badajoz, en la calle Gómez Solís y además de su sede física, cuenta con una oficina virtual de asesoramiento en su página web. Esta iniciativa pone el foco en mitigar la brecha digital del tejido empresarial extremeño.