Dekebais, El nombre da igual y Caribe engrosan el Paseo del Carnaval de Badajoz: "Seguiremos trabajando y soñando"

Las comparsas Caribe y Dekebais y la murga El nombre da igual ya tienen su placa en el Paseo del Carnaval y se unen al listado de agrupaciones distinguidas con un espacio dedicado a rendir homenaje por su trabajo en pos del Carnaval de Badajoz.

Una amplia representación de las tres agrupaciones, así como familiares y carnavaleros han acudido a este acto que ha comenzado a las 20.00 horas de este jueves.

Caribe, 45 años de Carnaval

En el caso de Caribe celebra en 2026 45 años desfilando por las calles pacenses y llevando por bandera el Carnaval de Badajoz por todas partes del país. «Es una de las más longevas y con el palmarés más extenso», ha definido José Antonio Casablanca, concejal de Ferias y Fiestas en la presentación.

Miembros de Caribe tras descubrir su placa en el Paseo del Carnaval en Badajoz. / Santi García

Víctor Villaverde y Montse López han sido los encargados de representar a su grupo. «Recibir esta placa nos hace sentir muy orgullosos», ha reconocido Villaverde quien ha añadido que sienten el compromiso de «hacer todo lo posible por aquellos que hicieron algo por el Carnaval» de Badajoz. Por ello, su compañera, Montse López, ha concluido diciendo que «seguiremos trabajando y soñando porque el tambor de Caribe suene muy fuerte».

Dekebais, cuatro décadas de historia

En 1986, cinco años después, surgió Dekebais. Una comparsa cuyo presidente, Jesús Delgado, asegura que está comprometida con la fiesta y con lucir los disfraces cada uno de los días del Carnaval. Los que hoy se llaman «Dekefuisteis fueron el germen y sin ellos no hubiera sido posible» llegar hasta aquí, ha reconocido Delgado en su discurso.

La comparsa Dekebais en el Paseo del Carnaval tras descubrir su placa. / Santi García

En sus palabras ha enumerado todos los disfraces que han lucido en sus 40 años de historia. Para ello ha tenido que recurrir a los fundadores para reunir todas las temáticas. «Cada año una piel distinta, cada febrero una historia nueva, pero siempre los mismos valores debajo de un traje», ha destacado visiblemente emocionado.

El nombre da igual, la murga más laureada

«El nombre da igual es la murga más laureada» de la historia del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba), ha recordado el concejal. Pese a no estar en activo, han acudido un gran número de componentes de muchas de sus etapas. Paco Tabares ha sido el encargado de representar a todos sus compañeros y no ha dudado en recordar a los ya fallecidos. «En 1982 nació la murga y en 1983 concursamos la primera vez y ganamos», ha dicho.

La murga El nombre da igual junto a su placa en el Paseo del Carnaval en Badajoz. / Santi García

En su palmarés tienen el honor de ser la «única murga que ha ganado en tres décadas distintas y en dos milenos diferentes». En su haber tiene seis primeros premios, pese a haber dejado de participar hace 17 años en el Comba.

De nuevo, tras este parón sin salir en Carnaval de manera conjunta, han vuelto a reunirse en torno a una guitarra y entonaron un famoso pasodoble dedicado a la patrona de Badajoz, una tanda de cuplés y la mítica coplilla «Ya llegó el mes de febrero».

Más de 200 personas han acudido a este momento en el que se han descubierto estas placas de bronce elaboradas por el escultor Estanislao García y muchos de ellos han entonado las canciones de que la murga homenajeada ha interpretado.

De esta forma, el Paseo del Carnaval se amplía con tres nombres más y estrena señalización en San Francisco.