Detienen al hombre que se precipitó desde un quinto piso en San Roque (Badajoz)

La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este jueves al hombre que se precipitó desde un quinto piso el pasado 12 de febrero en la calle Galache Hoyuelos de la barriada pacense de San Roque.

La detención se ha producido en el mismo lugar en el que ocurrieron los hechos, en la confluencia de la mencionada vía con la popular avenida Ricardo Carapeto. Desde las 10.15 de este jueves un amplio despliegue policial se ha desplazado a dicho domicilio. Desde esa hora tres patrullas de la Policía Nacional han estado presentes para asegurar y ejecutar el dispositivo sin trascender el motivo por el que se encontraba este hombre en la vivienda de su familia.

Asistencia sanitaria

Hasta el lugar también se han desplazado dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES). La primera de ellas ha llegado en torno a las 11.00 horas y la segunda, que ha dado relevo a la primera, ha acudido minutos después.

Según informan desde la Policía Nacional, el hombre "ha pedido el alta voluntaria y se ha acercado al domicilio". Ha sido en ese momento cuando agentes de dicho cuerpo han procedido a su detención.

Evacuación escoltado

Tras varios minutos en el interior del domicilio de la madre, la Policía Nacional y los servicios sanitarios han sacado al hombre de 42 años implicado en el suceso de la pasada semana. Los efectivos policiales han escoltado al detenido que ha salido del domicilio en camilla y con una pierna escayolada.

Uno de las numerosas patrullas de la Policía Nacional ha escoltado la ambulancia que ha evacuado al varón al hospital en el que tendrá que recuperarse de las lesiones ocasionadas por el suceso de la semana pasada.

Uno de los motivos por los que se ha montado este dispositivo es porque, según confirma la Policía Nacional a este medio, "tiene orden de alejamiento de ese domicilio" por violencia doméstica.

En el hospital permanecerá hasta que "tenga un estado de salud óptimo", cuando se recupere. Será entonces cuando la Policía lo pondrá a disposición judicial por los quebrantamientos de las medidas impuestas con anterioridad como la imposibilidad de acercarse a su progenitora y a su domicilio, algo que ha desacatado al menos en dos ocasiones.

El coche le "salvó la vida"

Domicilio en el que reside su madre y desde el que el jueves 12 de febrero este hombre se precipitó. Afortunadamente, su cuerpo cayó sobre un coche que estaba estacionado en la calle Galache Hoyuelos. Algunos de los testigos aseguraron a este medio que eso fue lo que le "salvó la vida". El vehículo amortiguó la caída y solo le provocó heridas de diversa consideración.

Edificio desde el eque se ha precipitado un hombre de 42 años en el barrio de San Roque (Badajoz). / J. M. H.

Entonces el despliegue policial fue grande y varias patrullas de Policía Nacional y Local se trasladaron al lugar ante tan llamativo suceso. Según ha podido conocer este diario, el hombre estaba en busca y captura y se precipitó al sentirse acorralado por policías, aunque este extremo no ha sido confirmado por fuentes policiales. Esta teoría se ve reforzada con el testimonio de algunos testigos de aquel suceso que revelan que "instantes después de llamar a los servicios de emergencias apareció un agente de paisano sin tiempo material de acudir por el aviso".