Diez comparsas y 15 artefactos desfilarán en Valdepasillas para despedir el Carnaval de Badajoz

Todo listo en Valdepasillas para despedir el Carnaval 2026 este fin de semana. Una decena de comparsas y 15 artefactos han confirmado su participación en el desfile de este domingo, organizado por la asociación de vecinos.

Su inicio se ha adelantado a las 12.00 horas. Los grupos saldrán desde la avenida Tomás Romero de Castilla y pasarán por la avenida Godofredo Ortega Muñoz y la calle Jacinta García Hernández, para terminar en la plaza de La Molineta.

Las comparsas que participarán son Whanau; Es lo que hay; La Bullanguera; Infectos Acelerados; Umsuka Imbali; Cambalado; Desertores, Meraki y Vendaval, a los que se suma el grupo de percusión Batala.

Los artefactos serán Arte-Facto; Bomberos; Lowquehacostao; Los Ociosos; Trimoto; Pues anda que tú; Gallinero; Deskarria2; Curabachas; Chicalabroma; Juntos y Revueltos; Dr.Pelo; Aprisa y corriendo; y la Brigada Antiardores.

Retirada de vehículos

Desde la asociación de vecinos se pide colaboración para que se retiren los vehículos del recorrido, para facilitar el paso de las agrupaciones -habrá unas 2.000 personas desfilando- y la movilidad del número público que se espera.

Antes del desfile, se celebrarán las V Migas Solidarias a beneficio del Banco de Alimentos de Badajoz, en la sede de la asociación de vecinos, en el número 9 de la calle Salesianos. El reparto comenzará a las 9.30 horas.

Murgas en La Molineta

Además, el programa también incluye actuaciones de las murgas el sábado en la plaza de La Molineta, entre las 13.00 y las 21.00 horas. Cantarán Murga Queen, A Contragolpe; Los Mirinda; Jarana: Se Mace Tarde; Los Lingartos, Los Deskaraos; Los Camballotas; Turutamadre; Los Mini-Folk.

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, Anselmo Solana, ha hecho una invitación a vecinos y visitantes para que acudan a "poner el broche de oro" al Carnaval en esta barriada el próximo fin de semana.

Solana ha agradecido la colaboración de los hosteleros de la zona, "porque sin su apoyo no hubiera sido posible organizar un desfile como este" y también ha dado las gracias a las comparsas y artefactos participantes, que, según ha asegurado, podían haber sido "muchas más", pero se ha tenido que poner un tope para evitar aglomeraciones.

En este sentido, ha insistido en que la asociación vecinal seguirá reclamando al ayuntamiento que permita que el desfile se prolongue por un tramo de la avenida Sinforiano Madroñero, "para que las comparsas, artefactos y el público puedan disfrutar de un recorrido más amplio".