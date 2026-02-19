Plan estratégico
La Diputación de Badajoz destina casi 55 millones de euros a subvenciones en 2026
Destinadas a promover actividades de utilidad pública e interés social para reforzar el tejido económico, fomentar el turismo local, frenar la despoblación, luchar contra la violencia de género, impulsar la igualdad de oportunidades y apoyar la cultura y el deporte, entre otras
El Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación de Badajoz contempla una dotación de 54.836.709 millones de euros, a los que podrán concurrir personas o entidades públicas y privadas que tengan como objetivo fomentar actividades de utilidad pública o interés social.
Este plan, según explica la institución provincial en un comunicado, se basa en objetivos estratégicos como fortalecer los servicios y recursos asociados a las competencias provinciales y de los municipios y sus infraestructuras, proteger, recuperar y apoyar los entornos rurales y naturales y luchar contra la emergencia climática.
También son objetivos estratégicos reforzar el tejido económico y de los sectores productivos, apoyar la creación y el fomento del empleo en el ámbito provincial, prevenir y tratar las situaciones de exclusión social de los colectivos más desfavorecidos, impulsar el turismo local y provincial, apoyar y difundir la cultura y el deporte en el ámbito provincial y promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género, así como el respeto a la diversidad sexual.
Las infraestructuras, la participación ciudadana, la lucha contra la despoblación, el impulso del turismo, la mejora de los entornos naturales, la actividad deportiva y cultural o la protección de la igualdad y el respeto a la diversidad se encuentran entre las actuaciones que responden a estos objetivos estratégicos a los que se dedican estas subvenciones.
La Diputación de Badajoz vincula este plan de subvenciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, entre los que destaca, el ODS11, referido a ciudades y comunidades sostenibles, que supone el 43% del total, "en el que se concentran una buena parte de las políticas públicas de la diputación, sobre todo dirigido a las entidades locales y, con ello, a la ciudadanía".
Otro de los objetivos con mayor peso es el 8, que se refiere al trabajo decente y crecimiento económico, con un porcentaje de casi el 30%, en el que la institución provincial encuadra las líneas de acción dirigidas al desarrollo, promoción y puesta en marcha de actividades turísticas dentro de la provincia. Además, se encuentran incluidas aquellas políticas para el fomento y crecimiento del tejido productivo y los relacionados con la capacitación para el empleo.
Modalidades de concesión
Estas subvenciones se concederán a través de concurrencias competitivas, planes provinciales, becas y premios.
También habrá una modalidad de subvención directa nominativa, para aquellos procedimientos que no son objeto de convocatoria pública y que están previstos nominativamente en los presupuestos para Diputación de Badajoz para 2026.
Asimismo, se establecen subvenciones directas, que corresponden a bolsas presupuestarias previstas para aquellas actuaciones que con carácter excepcional se otorguen directamente, debiendo acreditar las razones de interés público, social económico o humanitario.
