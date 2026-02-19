Eugenio Fuentes presenta en Badajoz su novela 'Wendy': "Extremadura siempre ha sido contada parcialmente"

El autor extremeño Eugenio Fuentes visita este jueves la sede de Fundación CB para protagonizar el diálogo 'Novela Negra y fútbol femenino'. Una charla centrada en la presentación de su nueva novela, 'Wendy'.

El libro narra un nuevo desafío para el detective Cupido, personaje habitual en las novelas de Fuentes. Este gira en torno a la desaparición de una mujer llamada Wendy tras la filtración de un vídeo sexual en el que tenía relaciones con un futbolista. "En mis novelas, los personajes son gente normal, no son narcotraficantes, ni miembros de cárteles, sino gente normal que se ve envuelta en una situación que los supera por completo", explica el autor, en declaraciones a este medio.

Fuentes destaca el papel del deporte como punto de partida de su novela: "El deporte ya no es solo un entretenimiento, despierta un interés social y político clave y esa importancia la he querido plasmar en la novela".

Novela negra ambientada en Extremadura

Los hechos transcurren entre Madrid y Breda, una localidad ficticia dentro del universo narrativo de Fuentes, que le permite retratar la parte rural de la región en la que ha crecido: "Extremadura ha sido contada en la literatura de forma parcial. Nuestra tierra ofrece paisajes diferentes a ese territorio llano y seco que suele retratarse. Y Breda viene a completar esa imagen". En sus historias, Fuentes siempre trata de ubicar sus tramas lejos de las grandes ciudades, en entornos más costumbristas y provincianos.

Nacido en Montehermoso, Cáceres, el escritor ha logrado situarse como uno de los autores españoles de novela negra de mayor prestigio gracias a los casos de su detective Ricardo Cupido.

Imagen promocional del diálogo protagonizado por Eugenio Fuentes / Fundación CB

Un encuentro literario y deportivo

Fuentes ha subrayado la magnífica relación que posee con la Fundación: "Ya fui invitado hace un par de años para presentar otro libro, 'Los bajos fondos del corazón', y la acogida fue magnífica". Esta vez, el diálogo se centrará en la novela, los personajes, la estructura, el estilo y la actualidad que se refleja en sus páginas: "Puede ser interesante para distintos públicos. No solo para el lector, sino para aquel que le interesa el deporte ".

El encuentro estará coordinado por la periodista Marisa García, y contará con la intervención de dos futbolistas: la pacense Bea Parra y Marta Perarnau. "Me parecía oportuno que no solo se hablara de literatura. De ahí la invitación a Bea y a Marta que también comentarán y enriquecierán la conversación aparte de lo literario desde la perspectiva futbolística deportiva".

Noticias relacionadas

Los asistentes podrán formar parte de la conversación a las 19 horas en la sede de Fundación CB, en el edificio Montesinos 22.