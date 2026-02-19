El hijo de la mujer asesinada por su marido en Badajoz se personará como acusación particular

Casi un mes después del asesinato de Carmen Díaz a manos de su marido, el hijo de ambos, Pedro Rodríguez, ha decidido personarse como acusación popular contra su padre. Lo hará, según indica, tanto por el quebrantamiento de la orden de alejamiento como por la muerte de su madre, confirmada por el Ministerio de Igualdad como violencia de género.

"No pretendo hacer sangre ni pretendo endurecer las responsabilidades que pudieran corresponderle en un determinado momento, pero es una manera de estar puntualmente informado de todo lo que hay en el procedimiento, que para mí es importante, y también es una manera de hacer presente mi dolor y mi lucha en el ámbito jurídico", asegura.

Aprendizaje forzado

En lo personal, Pedro reconoce que este primer mes ha sido un aprendizaje forzado. "Estoy aprendiendo a vivir con algo que tengo claro que no se va a ir nunca", señala. En cuanto a la situación de su padre, explica que no mantiene ningún contacto directo, aunque añade que, a través de familiares, sabe que fue trasladado al centro penitenciario de Sevilla 2, más "adaptado" a sus necesidades.

Además, también confirma que intentó ponerse en contacto con él desde prisión a través de terceras personas, solicitando autorización para poder llamarle por teléfono. "He dejado claro que no voy a autorizar ningún tipo de contacto", sentencia. Tras negarse en dos ocasiones, sostiene que no ha vuelto a recibir más solicitudes.

Asociación en honor a su madre

Por otro lado, Rodríguez anuncia que está ultimando la creación de una asociación de ámbito regional. "Está en marcha, solo queda presentar los estatutos", añade. La entidad, que llevará el nombre de 'Violencia Cero. En memoria de Carmen Díaz', no se centrará únicamente en la violencia de género o doméstica, sino en cualquier ámbito social.

Su objetivo será poner recursos a disposición tanto de víctimas directas como de personas que se encuentren en medio de una situación de violencia entre terceros y no sepan cómo erradicarla o ponerle fin. La asociación contempla ofrecer asesoramiento jurídico y apoyo emocional y psicológico a través de profesionales con los que ya ha comenzado a contactar.

"Alguien me dijo que ya no podía hacer nada por mi madre", concluye Pedro. "Yo le respondí que se equivocaba, que podía hacer muchas cosas".