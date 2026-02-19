Las entradas ya están a la venta
El humorista Facu Díaz llega a Badajoz con 'Esto no es culpa de nadie'
El monologuista uruguayo se subirá al escenario del teatro López de Ayala el próximo 14 de marzo
El monologuista uruguayo Facu Díaz visitará el próximo 14 de marzo el teatro López de Ayala para presentar 'Esto no es culpa de nadie’, un espectáculo cargado de humor y sátira.
En este show, el humorista analiza de manera crítica y sarcástica la situación del mundo actual, con especial énfasis en la realidad política.
La función comenzará a las 21.00 horas y las entradas están ya a la venta a un precio único de 18 euros.
Nacido en Montevideo (Uruguay) en 1993, el presentador, streamer y humorista comenzó su andadura en televisión en el programa ‘Tuerka News’ de 'La Tuerka’, donde se dio a conocer. Más tarde, dirigió junto a Miguel Maldonado, el programa teatral ‘No te metas en política’, emitido en directo a través de la plataforma YouTube y que llegó a alcanzar los 21 millones de visualizaciones.
Debido al éxito del programa, la La Sexta les fichó para tener una sección homónima en ‘Al Rojo Vivo’, donde hacían un repaso de la actualidad política y social del país desde un punto de vista humorístico.
También ha colaborado en el programa ‘Late Motiv’, dirigido por Andreu Buenafuente. Actualmente, cada mañana emite su programa ‘Buenos días in the morning’, a través de YouTube y Twitch, donde suma más de 100.000 suscriptores.
Además, codirige junto a Miguel Maldonado el pódcast ‘Quieto todo el mundo’.
