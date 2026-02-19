Concedido por la Asociación de la Prensa
La murga Yo no salgo gana el Premio Miriam Fernández Rua a la Sátira del Carnaval de Badajoz
El jurado le otorga el galardón por considerar que ha sido la agrupación con más crítica en sus letras a la actualidad, local, regional y nacional en su repertorio
La Asociación de la Prensa de Badajoz ha concedido su Premio Miriam Fernández Rúa a la Sátira del Carnaval 2026 a la murga Yo no salgo, al considerar que ha sido la agrupación con más crítica en sus letras respecto a la actualidad local, regional y nacional en su repertorio de todas las que han participado en el concurso de murgas en el teatro López de Ayala.
El jurado de este galardón, integrado por periodistas que han cubierto el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba), destaca que los miembros de Yo no salgo, caracterizados este año de villanos, son quienes "mejor han encarnado el espíritu de este premio".
La entrega del trofeo tendrá lugar durante la Gala del Carnaval que organiza el Ayuntamiento de Badajoz, que se celebrará el próximo sábado en la explanada del mercadillo de los martes, junto al puente Real.
