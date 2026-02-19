Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más plataforma única en el Casco Antiguo de Badajoz: comienza la obra en Concepción Arenal

Los trabajos alteran el tráfico del entorno de manera temporal

Máquinas en la calle Concepción Arenal.

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La plataforma única se extiende a otra calle más del Casco Antiguo de Badajoz. Acaban de iniciarse las obras en Concepción Arenal.

La plataforma única es una solución de accesibilidad que consiste poner al mismo nivel la calzada y las aceras. La obra tiene un plazo de ejecución de 3 meses, según explica el ayuntamiento.

El comienzo de los trabajos en Concepción Arenal alterará el tráfico del entorno de manera temporal, que afectará al primer tramo de calle Bravo Murillo, que cambia de sentido desde Eugenio Hermoso a calle Benegas. El acceso al parking de Santa María se debe realizar a través de calle San Pedro de Alcántara y calle Montesinos, según acaba de informar el Ayuntamiento de Badajoz.

