Accesibilidad
Más plataforma única en el Casco Antiguo de Badajoz: comienza la obra en Concepción Arenal
Los trabajos alteran el tráfico del entorno de manera temporal
La plataforma única se extiende a otra calle más del Casco Antiguo de Badajoz. Acaban de iniciarse las obras en Concepción Arenal.
La plataforma única es una solución de accesibilidad que consiste poner al mismo nivel la calzada y las aceras. La obra tiene un plazo de ejecución de 3 meses, según explica el ayuntamiento.
El comienzo de los trabajos en Concepción Arenal alterará el tráfico del entorno de manera temporal, que afectará al primer tramo de calle Bravo Murillo, que cambia de sentido desde Eugenio Hermoso a calle Benegas. El acceso al parking de Santa María se debe realizar a través de calle San Pedro de Alcántara y calle Montesinos, según acaba de informar el Ayuntamiento de Badajoz.
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones
- Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
- El Vaivén sobre el águila en el desfile de Carnaval: 'Es un animal criado en cautividad y acostumbrado a eventos
- Es impactante': una tiktoker argentina descubre el Carnaval de Badajoz y esto es lo que más le sorprendió