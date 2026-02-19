Los Primos Djs pondrán el fin de fiesta a la Gran Gala del Carnaval de Badajoz

Los Primos Djs ofrecerán el fin de fiesta en la Gran Gala del Carnaval de Badajoz 2026. Serán los que culminen una celebración con la que se irá poniendo el broche de oro a una nueva edición de récords de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. Además, también actuará el grupo extremeño Entrenotass en la clausura de este acto oficial.

Un año más, la gala de entrega de los premios del Carnaval pacense vuelve a celebrarse en un gran formato y con una gran producción detrás. En esta ocasión se realizará en la explanada del antiguo recinto ferial desde las 16.00 horas.

La programación

A partir de las 14.00 horas se abrirán las puertas del recinto para todos los pacenses que quieran asistir a esta gala. El Ayuntamiento de Badajoz dispondrá de un escenario para este evento que se realizará al aire libre ante la previsión meteorológica que se dispone. El año pasado estaba previsto que se realizara en la misma explanada, pero el mal tiempo hizo que se trasladara a la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

El comienzo de la Gran Gala se tiene previsto que sea a las 16.00 horas y durante las primeras horas se realizará la entrega de los premios de los diversos concursos del Carnaval pacense. El evento estará conducido por los periodistas de Badajoz Beatriz Castellano y Miki Veríssimo. Este evento en el que participarán cientos de personas podrá seguirse a través del canal de Youtube de la televisión oficial del Ayuntamiento de Badajoz, Badajoz Online.

Actuaciones

Al inicio de la Gran Gala se podrá disfrutar de la actuación de la tamborada ganadora, la de la comparsa Cambalada. A continuación comenzará la entrega de premios que se desarrollará hasta las 21.30 horas, aproximadamente.

Además, contará con las actuaciones de las tres murgas ganadoras del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026. Las murgas que cantarán su repertorio a lo largo de la gala son Water Closet, tercera clasificada; Gitano y de Badajó (A Contragolpe), segunda clasificada; y Los Camballotas, ganadores del Comba.

Los Camballotas durante la Gran Final del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Una vez que finalice la entrega de todos los galardones de esta edición de la fiesta el grupo extremeño Entrenotass ofrecerá un concierto sobre el escenario y para finalizar la fiesta Los Primos Djs finalizarán este evento que se espera sea multitudinario.

‘Entrenotass’ en una actuación en Guareña. / La Crónica

Los Primos DJs

Este dúo de DJs y productores pacenses, está formado por los primos hermanos José Ángel Cortés y José Manuel Arnao. Comenzaron bajo el nombre de Piterarnao and Don Peipe y en 2013 comenzaron a profesionalizarse en 2013. Eso sí, sus inquietudes musicales se basan en su juventud cuando hacían hucha para irse de festivales. Descubrieron entonces lo potente que era hacer vibrar al público con una sesión de música.

Su primera mesa de mezcla la montaron en una de las habitaciones de la casa de su abuela y, posteriormente, se formaron musicalmente en Barcelona. Fue aquel el momento en el que señalan como el inicio de su proyecto más empresarial.

El pasado año ha sido uno de los más importantes de su carrera musical y han ofrecido varios conciertos en la ciudad. Ahora vuelven para poner el fin de fiesta al Carnaval de Badajoz 2026.