La Puebla pone a prueba el buen estado del Gévora

El Gévora afronta un nuevo y relevante duelo en su lucha por la permanencia. El próximo domingo, el equipo que dirige Martín Fernández se desplaza hasta Puebla de la Calzada para medirse al cuadro homónimo a las 12.30 en su estadio.

Los pedáneos tratarán de prolongar una jornada más su buen estado de forma, ese que les ha llevado a encadenar tres encuentros seguidos sin perder. Tras empatar a cero en casa ante el Villanovense en un partido en el que merecieron la victoria y ganar en Montehermoso, el equipo verdinegro empató a cero en su casa ante el Jaraíz en la última jornada de liga.

Pese a que el conjunto pimentonero se quedó con un hombre menos en el minuto 18 después de que Alfredo viera la roja directa, el Gévora no consiguió deshacer el marcador inicial a pesar de generar acciones de peligro que se quedaron muy cerca del gol.

Tras la conclusión del choque, Martín Fernández se mostró crítico con la falta de efectividad, aunque valoró el trabajo efectuado.

Para hacer bueno el empate en casa, los pedáneos tratarán de imponerse a domicilio a una Puebla inmersa en una irregular racha de resultados. Situados en la decimotercera posición de la tabla, un puesto por encima del Gévora, el cuadro poblanchino no gana desde el pasado 16 de noviembre: cuatro derrotas y seis empates desde entonces.