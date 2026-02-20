Andrés Manuel Velarde Tazón asume el mando de la Guardia Civil en Extremadura con el reto de frenar la cibercriminalidad

El recién nombrado jefe de la Zona de la Guardia Civil en Extremadura, el General de Brigada Andrés Manuel Velarde Tazón, ha realizado en la mañana de este viernes su primera visita institucional al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, apenas un día después de que su nombramiento fuese publicado en el Boletín Oficial del Estado. Llega para sustituir a José Manuel Santiago Marín que se despidió de la comandancia el pasado mes de enero.

El encuentro, celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno, escenifica el relevo al frente del Instituto Armado en la comunidad tras el pase a la reserva del anterior responsable.

"Una enorme satisfacción"

El delegado del Gobierno no ha ocultado su satisfacción por la rapidez del proceso y por la llegada del nuevo mando. "Es una satisfacción haber recibido un día después de la adjudicación del nombramiento como general de zona de Extremadura a Andrés Manuel Velarde, al general de brigada", ha reconocido.

Andrés Manuel Velarde, nuevo jefe de la Guardia Civil en Extremadura, junto al delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, durante su encuentro en Badajoz. / Santi García

Quintana ha subrayado además el peso y reconocimiento social del cuerpo en la región: "La Guardia Civil es la institución más valorada por los ciudadanos".

En este sentido, puso en valor los últimos datos de criminalidad publicados: "Estamos en la comunidad autónoma donde el existe el menor número de delitos de toda España, salían los datos ayer de criminalidad y creo que nos podemos sentir satisfechos".

Extremadura, "la comunidad autónoma más segura de España"

Durante su intervención, Quintana ha lanzado un mensaje de confianza: "Aquí va a estar muy bien, viene Extremadura, que es la comunidad autónoma más segura de España". Aunque ha asegurado que hay "algunos delitos que nos preocupan y tendremos que seguir trabajando sobre ellos".

Entre esas preocupaciones destacó el auge de la ciberdelincuencia: "Me preocupa el incremento que tienen todos los delitos cibernéticos. La cibercriminalidad nos preocupa porque bajamos en el número total, pero resulta que subimos en ese delito continuamente". Por ello, señala que en este sentido hay que "seguir haciendo sin abandonar ninguna otra cuestión".

El delegado también ha reconocido la labor reciente del Instituto Armado en situaciones de emergencia: "Valorar todo el trabajo que hace la Guardia Civil en los últimos tiempos, como han sido en los incendios o como han sido en las últimas borrascas, donde se ha hecho un trabajo magnífico por parte de este cuerpo".

"Un reto ilusionante"

Por su parte, el nuevo jefe de la Zona de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde Tazón, ha calificado su llegada como "un reto ilusionante".

"Es un reto venir a una comunidad autónoma extraordinaria, donde la Guardia Civil tiene tan buena acogida, donde ha hecho tanto trabajo y donde yo espero estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Desde luego, ilusión no me falta", ha expuesto.

El general señala que su prioridad inmediata será conocer en profundidad la situación de la comunidad: "Ahora voy a ponerme a ello y a obtener los resultados que hagan que los ciudadanos de esta tierra puedan seguir manteniendo esa convivencia, que es lo que nosotros intentamos. Ese es mi reto".

La cibercriminalidad y los robos en el campo, entre los desafíos

Preguntado por los objetivos de esta nueva etapa, Velarde Tazón ha reconocido los principales desafíos: "Uno especialmente significativo porque están creciendo sobre todo amparado en las nuevas tecnologías y otros que están relacionados con la amplitud del territorio y con el sistema económico que tenemos en esta comunidad autónoma".

En referencia a los tradicionales robos en explotaciones agrarias, muy presentes en la demarcación de la Guardia Civil, el nuevo jefe ha incidido en la necesidad de que "todas las actuaciones que se hagan permitan que eso no sea un problema para el desarrollo y la convivencia ciudadana".

Una trayectoria ligada al medio rural

Andrés Manuel Velarde Tazón inició su carrera en 1989 con el ingreso en la Academia General Militar. "En el año 94 salió mi primer destino que fue en un grupo de seguridad en León". Posteriormente desarrolló buena parte de su carrera en Galicia: "A partir de ahí me marché a Galicia donde estuve en Coruña y en Lugo en unidades de investigación, especialmente investigación antidroga al inicio de mi etapa".

Más tarde fue destinado a Aragón: "Estuve en Teruel como segundo jefe de comandancia. También una zona eh muy rural y con un trabajo apasionante". Su experiencia como jefe de comandancia continuó en Soria y, más recientemente, en Valladolid: "De ahí pasé a Soria, donde como jefe de comandancia estuve un número muy importante de años y mi última etapa ha sido en Valladolid también desarrollando la labor como jefe de la comandancia".

Con este bagaje profesional y el respaldo institucional expresado este viernes en Badajoz, el nuevo jefe de la Guardia Civil en Extremadura inicia una etapa marcada por el reto de mantener a la región como referente nacional en seguridad, con especial atención al crecimiento de la cibercriminalidad y a la protección del entorno rural.